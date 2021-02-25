美國倡議半導體聯盟 專家：台積電是龍頭目標

台灣經濟研究院研究員劉佩真今（25）日指出，台灣半導體今年可能左右逢源，一方面被美國拉攏加入美台韓日的供應鏈聯盟，一方面又能吃到中國的市場，中國目前是全球最大的半導體市場。而台積電（2330）是各方拉攏的龍頭目標。

劉佩真說，台灣的半導體產能現今緊俏，媒體報導美國要倡導美台韓日澳組半導體供應鏈聯盟，這對台灣是好事。目前全球的半導體市占率，美國占44.2%，居首，台灣19.7%居次，僅低於美國，無怪乎美國要拉攏台灣。

劉佩真指出，在半導體領域中，台灣有兩大強項，78%晶圓代工市占率達78%，封測市占率59%。美國也有其強項，美國在晶片市占率有六成，而且掌握半導體設備，晶片的演算法領先。台灣和美國是強強結盟，對台灣半導體產業的升級、轉型是利多。

而台積電會是拉攏的指標龍頭，劉佩真說，不僅台積電被拉攏到美國設廠，也與日本合作到日本設材料研發中心。

劉佩真指出，美國拜登總統的結盟策略是要結合台日韓來抗中。中國是全球最大的半導體需求國，市場需求占35%，而中國仰賴台灣的供應鏈。

她指出，台灣半導體產業今年會在美、中左右逢源。

至於各界擔心的缺水問題，劉佩真說，竹科和中科已有因應之道，以水車和提供水回收利用率因應，「除非第2季中旬的梅雨季不來。」否則缺水只是一時的，梅雨一來即可緩解。