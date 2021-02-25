快訊

新北衛生局女員工墜樓亡性侵疑雲 前執行長檢方處分不起訴

評／辭職治百病？離開不是逃兵，是換方法改變體制

美國倡議半導體聯盟 專家：台積電是龍頭目標

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導

台灣經濟研究院研究員劉佩真今（25）日指出，台灣半導體今年可能左右逢源，一方面被美國拉攏加入美台韓日的供應鏈聯盟，一方面又能吃到中國的市場，中國目前是全球最大的半導體市場。而台積電（2330）是各方拉攏的龍頭目標。

劉佩真說，台灣的半導體產能現今緊俏，媒體報導美國要倡導美台韓日澳組半導體供應鏈聯盟，這對台灣是好事。目前全球的半導體市占率，美國占44.2%，居首，台灣19.7%居次，僅低於美國，無怪乎美國要拉攏台灣。

劉佩真指出，在半導體領域中，台灣有兩大強項，78%晶圓代工市占率達78%，封測市占率59%。美國也有其強項，美國在晶片市占率有六成，而且掌握半導體設備，晶片的演算法領先。台灣和美國是強強結盟，對台灣半導體產業的升級、轉型是利多。

而台積電會是拉攏的指標龍頭，劉佩真說，不僅台積電被拉攏到美國設廠，也與日本合作到日本設材料研發中心。

劉佩真指出，美國拜登總統的結盟策略是要結合台日韓來抗中。中國是全球最大的半導體需求國，市場需求占35%，而中國仰賴台灣的供應鏈。

她指出，台灣半導體產業今年會在美、中左右逢源。

至於各界擔心的缺水問題，劉佩真說，竹科和中科已有因應之道，以水車和提供水回收利用率因應，「除非第2季中旬的梅雨季不來。」否則缺水只是一時的，梅雨一來即可緩解。

延伸閱讀

美準CIA局長：習近平治下的中國是不好對付的威權對手

談中國挑戰 戴琪：建立美國盟友統一戰線

舉小晶片拖延美國汽車生產為例 拜登下令強化供應鏈

拜登簽行政命令因應晶片荒 誓言不讓關鍵產品短缺

相關新聞

傳台積電停止報價 公司：不評論價格問題

目前晶圓代工產能吃緊，市場傳出台積電（2330）暫停對客戶報價的消息，台積電今(25)日對此回應，該公司致力於提供價值，...

研華高峰論壇 聚焦AIoT

工業電腦大廠研華（2395）昨（24）日啟動研華全球夥伴線上高峰論壇「Advantech Connect」。研華董事長劉...

耀登桃園買地 建新廠房

射頻元件暨量測設備商耀登（3138）為進一步擴大研發能量以及擴產，董事會決議斥資上限2.5億元，購買坐落八德區中華段土地...

CSR系列報導／聯發科3A策略 落實社會責任

聯發科持續擴展5G與其他新技術布局，同時也不忘企業社會責任，該公司董事長蔡明介指出，聯發科的公司使命是提升及豐富大眾生活...

工研院 建構智權分析系統

隨全球5G陸續開台，5G專利戰煙硝再起。工研院技術移轉與法律中心執行長王鵬瑜表示，台系多家網通廠已感到國外專利權人來台要...

中華電 基建防護無漏洞

國家關鍵基礎設施防護指定演習中，中華電信以結合行動、固網、海纜、衛星、數據中心等陸海空多面向網路資源及天羅地網縝密無縫的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。