美光宣布 推專為汽車安全應用打造的LPDDR5記憶體

美光科技今（25）日宣布，業界首款符合ASIL 等級D要求的車用LPDDR5記憶體，已正式送樣。ASIL 等級D全名為汽車安全完整性等級D，是汽車業最嚴格的安全標準。此為美光根據國際標準組織（ISO）26262標準，針對汽車功能安全性所推出的全新記憶體與儲存系列產品之一。

經過功能安全評估的美光記憶體產品與先進駕駛輔助系統（ADAS）技術相容，包括主動式巡航控制、自動緊急煞車系統、車道偏離警告、盲點偵測系統。 美光LPDDR5的絕佳效能、功耗效率與低延遲提供了必要的效能和空間，可滿足下一代汽車系統與日俱增的頻寬需求。

美光副總裁暨嵌入式業務部門總經理Kris Baxter表示，自動駕駛車可望讓道路更加安全，但自駕車需要更加強大、值得信賴的記憶體，方能在極端環境下即時做出決策。為滿足這項日益成長的市場需求，美光優化了車用LPDDR5，透過最佳效能、品質、可靠度，協助打造智慧且安全的未來汽車。

隨著先進駕駛輔助系統與自動駕駛技術快速普及，數據如何擷取、如何高效處理，逐漸成為汽車業創新的關鍵。美光強調，該公司的LPDDR5的能源效率則讓電動車與傳統汽車皆享有高效能運算，同時降低能耗，進而減少碳排放，讓交通運輸更加環保。

根據Gartner預測，汽車記憶體市場將在2024年成長到63億美元，超越2020年的24億美元一倍以上 。目前汽車科技越來越仰賴大量數據，搭載ADAS系統的車輛要執行的程式碼已超過一億行，每秒需要執行數百兆次運算，運算量直逼資料中心。LPDDR5資料存取速度提升50%、能源效率提升超過20% ，正能滿足這些需求，智慧型車輛因此得以統整多重感測器與輸入，例如雷達、光達、高解析度影像、5G網路、光學影像辨識，在轉瞬間做出決策。