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晶片電阻漲價 將帶旺被動元件首季營運

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

今年以來被動元件就持續傳出漲價的市場傳聞，主要因國內主要的被動元件廠均不願證實漲價情況，不過，2月以來，來自供應鏈及下游的市場訊息指出，國巨（2327）及華新科（2492）二大被動元件廠已先後調漲晶片電阻價格，漲幅都在15%以上，市場法人認為，在需求熱絡且價格上漲之下，可望帶旺被動元今年首季的營運表現。

這波晶片電阻漲價，引爆自去年底時，全球第2大晶片電阻廠厚聲電子產能大幅減少，由於該公司晶片電阻月產能約600億顆，市占率約16%，因此，該公司產能減少、市場供給很快出現明顯減少，第一波先讓客戶端、原廠端、代理商的庫存快速下滑，近期則是進一步出現因供需逐漸失衡之後，價格上漲。

市場消息指出，第一波是由全球最大的晶片電阻廠國巨帶動，大約在2月初時晶片電阻價格上漲約10%至15%，不過，對於價格方面的消息，國巨並不願證實，近日則再傳出，在國巨之後，華新科也跟進調漲晶片電阻價格，價格上漲幅度同樣在15%左右。

市場法人認為，若以目前的市場需求及供給情況來看，目前價格上漲可能僅是第一波反應，由於晶片電阻近期的市場現貨價格仍蠢蠢欲動，不排除第2季晶片電阻仍有上漲空間。

此外，除了晶片電阻之外，市場人士指也，被動元件積層陶瓷電容（MLCC）近期供需也逐漸吃緊，日前市場也傳出，全球MLCC指標廠之一的日系大廠TDK，日前已正式對一線組裝廠客戶發出漲價通知，而目前據了解，國內國巨、華新科二大被動元件廠的訂單能見度也都至少到第2季底，預計也將搶搭產業多頭熱潮，跟進調漲價格，產品價格上漲之下，市場看好被動元件第1季營運表現將相當樂觀。

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