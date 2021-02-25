攜手鴻海太激勵 Fisker股價昨暴漲近四成

鴻海（2317）與電動車與行動方案解決公司Fisker（NYSE:FSR，Fisker）簽署合作備忘錄，雙方將透過「Project PEAR」（Personal Electric Automotive Revolution）專案，攜手打造Fisker品牌劃時代的電動車產品，預計2023年第4季正式量產，年產量將超過25萬輛，這是鴻海集團第一個明確的歐美電動車製造訂單。消息在昨日美股開盤前宣布，Fisker股價不僅盤前就大漲逾20%，更是暴漲38.61%作收，顯示市場看好Fisker與鴻海合作效益。

在電動車事業更上一層樓之下，鴻海今（25）日早盤股價漲幅也有超過3.5%，盤中最高來到每股116.0元。

Fisker和鴻海雙方初步規劃，將共同開發全新級距的車輛產品，預計年產量將超過25萬輛。目標市場範圍包括北美洲，歐洲，中國大陸和印度。此新款電動車，預計2023年第4季度開始進入量產；雙方合作的產品將是繼2022年第4季度Fisker推出Ocean SUV之後，Fisker品牌的第二款電動車。

Fisker董事長暨執行長Henrik Fisker表示，Fisker公司成立的宗旨就是要打破傳統汽車的藩籬。決定和鴻海公司攜手推動『Project PEAR』因為雙方不僅有相同的理念，也有很強的互補優勢。我們都致力於在傳統汽車行業中創造新價值，希望打造一種能夠跨越既有界限的電動車，結合最創新的技術服務和完美的設計產品，提供物有所值的組合，同時兌現我們創造世界上最具可持續性車輛的承諾。

鴻海董事長劉揚偉表示，Fisker對於追求完美產品的堅持以及勇於創新的理念，正契合鴻海在電動車領域的想法，我期待雙方的夥伴關係將能創造極大的市場潛力。鴻海進入電動車產業，也代表了資通訊行業的新勢力。未來電動車時代是「得三電系統得天下」。

劉揚偉指出，作為資通訊行業的代表，鴻海進軍電動車有兩個主要優勢：第一，是非常優異的上下游供應鏈管理經驗、第二，是過去40多年來積累的電子工程能力及硬軟整合能力。運用資通訊產業在電子零組件以及上下游供應鏈管理的優勢，革新傳統車輛行業的思維，幫助現有及潛在的汽車品牌商加速創新、高效的製造流程。

劉揚偉透露，Fisker下一台量產車，就是基於這樣的速度，從概念到量產預計只要花24個月時程，比傳統造車需要的時間減少一半以上。