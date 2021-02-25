工研院 建構智權分析系統

隨全球5G陸續開台，5G專利戰煙硝再起。工研院技術移轉與法律中心執行長王鵬瑜表示，台系多家網通廠已感到國外專利權人來台要求付權利金的壓力。工研院去年開始結合國內外資源，積極建置「智權分析系統」，預計今年中會有成果。

王鵬瑜指出，屆時，可利用這套具備人工智慧（AI）的「智權分析系統」，快速分析對手專利強度，及特定產品上的標準專利比重，並協助廠商算出合理權利金。

台廠在4G時代付出高額權利金，面對5G更多元化應用市場，企業如何有效避開惡意索討的權利金大戰，已成為網通廠及生產5G應用產品業者關切的首要課題。

王鵬瑜說，最廣為周知的案例，就是台廠總計被高通索取至少4,000億元的權利金，而且高通是向晶片廠及終端廠都收取權利金，一頭牛被剝兩次皮。公平會認為，高通違法期間長達七年，因此重罰高通234億元。

不同於4G純粹的通訊應用，5G應用更多元，舉凡手機、自駕車、車聯網、工業物聯網、穿戴裝置都會應用到，合理預測相關製造商要付出較4G更多權利金成本。

王鵬瑜強調，在專利攻防戰中，最麻煩的地方是標準組織不會去認證各公司聲明的專利與標準，是否真的存在關係。往往需經法院費時的攻防，才可能獲得驗證。

但根據Via Licensing估計，在向ETSI（歐洲電信標準協會）提出的16萬件SEP（標準必要專利）宣告中，僅1.25%是真正的SEP。面對各大廠商虛張聲勢宣告為數眾多的SEP，並據此來向台廠索討權利金。如何協助台灣廠商迅速、精準完成專利虛實的判斷，便成為工研院技轉法律中心努力的目標。

若以一支4G手機售價266美元計算，最多可能被收取到17.55%、約47美元的權利金。而主張並收取權利金的專利權人多達十家，包括高通、諾基亞、易利信、摩托羅拉、華為等廠商。王鵬瑜估計，5G手機被收取的權利金，會較4G手機高出不少。

根據統計，2012-2020年全球在ETSI標準組織宣告的4G專利共有2.45萬餘案、13.35萬多件專利；其中，台企約占2.24%。截至2020年止，全球共有超過20萬件5G標準宣告專利，如果和4G時期一樣，台廠的宣告專利占2%，恐成為國際大廠覬覦對象，透過工研院「智權分析系統」將可避免台廠淪為被索討權利金的肥羊。

王鵬瑜強調，台廠在5G專利實力上，雖數量有限，但已非4G時代的吳下阿蒙，除了工研院早已布局5G標準必要專利外，聯發科更是在5G技術標準制訂的國際會議上取得話語權，並申請數量可觀的優質專利。

其他如華碩、鴻海和資策會，也都在5G標準必要專利版圖上占有一席之地。因此，若能取得強而有力的智權分析系統支持，台廠在5G科技戰中也有可為。