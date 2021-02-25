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研華高峰論壇 聚焦AIoT

經濟日報 / 記者吳凱中／台北報導

工業電腦大廠研華（2395）昨（24）日啟動研華全球夥伴線上高峰論壇「Advantech Connect」。研華董事長劉克振指出，2025年全球AIoT市值將達4,500億美元，物聯網生態體系於2025年將會有大幅成長。

研華高峰論壇將自昨日開始，延續至5月6日，以AIoT Vision為主題，聚焦工業物聯網、嵌入式物聯網、WISE-PaaS物聯雲平台、智慧城市方案與服務，以及雲物聯等五大主軸，連續三個月進行超過20場以上的線上主題論壇。

劉克振表示，根據顧能（Gartner）研究報告，2025年全球AIoT市值將達4,500億美元，其中整合方案與服務將占所有物聯網商機最大份額約55%。

劉克振指出，物聯網生態體系於2025年將會有大幅成長。針對物聯網商機成長不如許多研究專家十年所預期，他認為，主因AIoT生態體系發展並非一蹴可幾，而是需按部就班從Stage 1.0走向Stage 4.0。

由於AIoT正處於Stage 3.0，研華將以包括將應用套件準備就緒、持續發展關鍵技術、募集更多具實力與決心的行業專屬方案整合商並與其共創、組成方案銷售的頂尖團隊等四大行動，以加速完成此階段發展。

研華此次高峰論壇預計邀請超過4萬名以上各行業領域的客戶、夥伴一同上線共襄盛舉。此論壇也邀請包括從端到雲、物聯雲平台、AI人工智慧、5G、智慧交通、環境與能源、智慧醫療、智慧物流、智慧零售等技術、行業專家一同上線分享。

物聯網 研華

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