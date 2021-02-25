美揪台廠 組半導體聯盟

外電報導，美國總統拜登最快本月簽署一項行政命令，與台灣、日本和南韓等國家合作，加速打造生產晶片和其他具戰略意義產品的供應鏈，降低對中國大陸的依賴，點名台灣主要以半導體合作為主。業界研判，晶圓代工龍頭台積電、封測一哥日月光將是美方積極拉攏的對象。

美國有意揪台廠組半導體聯盟，凸顯對台灣半導體業的重視，惟遭點名的台廠昨（24）日都不予評論。經濟部官員則表示，台灣政府對此樂觀其成，也認為這樣的多邊合作沒有違背過去政府供應鏈政策，對於這套行政命令正向樂觀看待。

日經亞洲評論報導，拜登將下令擬定國家供應鏈戰略，預料呼籲各界提供建議，讓其較不易受到災難或敵意國家制裁等事件的影響。這項措施將聚焦半導體、電動車電池、稀土金屬，以及醫療產品。

國際關係會是考慮的重點，華府預計會在晶片生產上尋求台灣、日本和南韓的合作，在稀土上與澳洲在內的亞太經濟體結成夥伴關係。根據拜登的行政令，白宮將尋求使美國對特定產品供應鏈來源多元化。

美政府官員表示，拜登24日將簽署一項行政命令，立即對半導體晶片等四種關鍵產品的供應鏈，啟動為期100天的審查。美國參院多數黨領袖舒默23日也表示，正要求參院兩黨重要人士起草法律，以提高美國在製造和技術方面相對於大陸的競爭力，包括加強美製半導體供應。

台積電早在相關行政命令曝光之前，已提前赴美卡位，去年5月宣布在美國亞利桑那州設立第二個生產基地的專案投資計畫。台積電強調，美國新廠一切如計畫進行中，目標2024年月產2萬片12吋約當晶圓。

市場人士研判，美國要擺脫對大陸的依賴，勢必得仰賴各領域的龍頭。在大陸積極扶持晶圓代工、封測等產業之際，在全球封測業取得第一的日月光投控，也會是美方積極拉攏的對象。