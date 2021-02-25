鴻華先進攜納智捷 秀研發成果

裕隆集團與鴻海合作的鴻華先進昨（24）日首次與納智捷攜手，發表全新研發成果「LUXGEN FRESH ZONE+健康對策」，在800多家汽車工業廠商加入MIH聯盟下，鴻華先進以實際行動宣示：納智捷為鴻華先進首要客戶。

鴻華先進指出，未來鴻華先進研發的技術，將優先應用在納智捷新車上，裕隆集團與鴻海在電動車的相關合作將更緊密。

鴻華先進副董事長左自生表示，納智捷品牌在鴻華先進電動車策略布局中，有重要的戰略角色與意義。因為鴻華先進現階段重點在推動MIH開放平台營運模式，在這個自主開發的MIH軟硬體開放平台上，以裕隆長期累積的技術資產轉型開放，納入更多供應商策略夥伴的技術合作，透過結合MIH聯盟技術資源，優化發展次世代平台，納智捷即是鴻華先進首要客戶。

納智捷昨與鴻華先進首次舉行聯合產品發表，推出「LUXGEN FRESH ZONE+健康對策」，強調遠端遙控汽車發動，駕駛與家人在車外就可以用手機啟動「一鍵清新」功能，淨化車室。

左自生表示，MIH已有800多家全球策略夥伴，將升高鴻華先進的研發能量。鴻華先進已有具體規劃，納智捷將是重要關鍵合作夥伴，並持續關注納智捷品牌發展，MIH將是納智捷全台、全球首發合作夥伴。

左自生指出，MIH合作成果將透過納智捷讓台灣體會，以往要三、四年才有一個車款，現在降至兩年就有新車款，透過MIH的亮點配備只要一成熟就會放到納智捷車上，繼此次ZONE+的功能，未來將會有愈來愈多功能與配備加入。

左自生強調，鴻華先進延續裕隆集團超過15年整車開發核心能力，累積許多人才、技術、產品等資源，以及鴻海在ICT產業能量與全球運營及供應鏈管理能力，透過雙方優勢合作，開展台灣車輛產業轉型發展與新的市場機會。

左自生說，鴻華先進透過與納智捷合作，讓MIH研發的產品可以直接接觸消費市場，讓創新研發技術有一個接地氣出海口，也讓台灣消費者能透過台灣自主品牌搶先體驗最新、最好的技術。