台灣第一家獨角獸 Appier下月日本上市

根據日本東京證券交易所公告，台灣第一家獨角獸等級新創沛星互動科技（Appier）將在3月30日於日本上市。根據公開說明書資訊顯示，每股預估價格為1,400日圓（約新台幣370元）。

Appier近幾年一直被追問上市計劃，但從未公布進度。Appier昨（24）日僅表示，根據法律規範，目前無法透露更多訊息。

根據Appier提交日本主管機關的說明書表示，上市目的是為了獲取資金發展海外業務，確保有爭取更多人才的資源。

日本是Appier營收占比最高的地區，選擇在日本上市希望提高市占率與知名度。

Appier已發行約9,987萬股，此次預計釋出18.2％股權，以每股1,400日圓計算，估計Appier市值約1,398億日圓（約新台幣366億元），是名副其實的獨角獸，這次預計募資新台幣66.6億元。

Appier目前最大股東就是三位創辦人，軟銀與紅杉資本則是主要法人股東。