首見聯電發綠債 上限150億

晶圓代工廠聯電昨（24）日召開董事會，決議將發行無擔保普通公司債，發行總額不超過新台幣150億元，用途包括增購設備和綠色環保相關支出；聯電表示，這是公司首度規劃發行綠債，惟金額和時間要依市場狀況而定。

同時，聯電昨天董事會也通過去年度財報，以及資本預算執行案62.29億元，以供產能建置需求，同時向子公司聯穎光電股份有限公司取得使用權資產，並通過員工酬勞25.81億元、董事酬勞3,236萬元等議案。

聯電日前宣布今年資本支出將達15億美元（合台幣逾420億元），年增五成，主要用於28奈米產能擴充，今年相關產能將成長20%。

受台股重挫影響，聯電昨天股價收54.7元，下滑1.1元，外資賣超4.68萬張，農曆年後外資多站在賣方，累計2月以來，外資法人累計賣超逾10萬張。

近年來綠色債券作為綠色投資計畫募集資金的融資工具，已成為綠色金融中發展最迅速的領域之一，也讓「綠債」風潮正夯，從全球角度來看，包括蘋果、Google、微軟、亞馬遜、星巴克、索尼、宜家、惠普、通用汽車等國際大廠齊推綠電，引爆再生能源商機。

晶圓代工龍頭台積電也在去年底發行第六期無擔保普通公司債（綠色債券），為台積首度發行綠債，發行總金額達新台幣120億元。

聯電規劃發行無擔保普通公司債，發行總額不超過新台幣150億元，每張面額暫定新台幣100萬元，發行利率視訂價結果決定。

聯電積極打造「綠色聯電」，以南科12A廠來說，善用科技將AI智能化控制實際應用在環保日常操作管理，同時成功研發低環境及健康衝擊的綠色化學品，製造更高效能更低耗能晶片，更成立「聯電南科節能服務隊」以協助南部弱勢社福單位節能，以及進行消防及安全改善等，至於在綠色設計、綠色製造、社會環境關懷等各方面，都有顯著成效。