全球前十大晶圓代工 Q1估績增20％

半導體產業受惠遠距應用、高速運算等多元需求帶動，研究機構估計，估計今年第1季全球前十大晶圓代工業者總營收年成長20%，市占前三大分別為台積電、三星、聯電。

集邦（TrendForce）旗下半導體研究處昨（24）日發布預測指出，第1季全球晶圓代工市場需求依舊旺盛，面對終端產品對晶片需求居高不下，客戶加大拉貨力道，使晶圓代工產能供不應求狀況延續，預估各業者營運持續走強。

該機構指出，各界持續關注晶圓代工廠商重新調配產能供給，在加速生產車用晶片之際，恐間接影響消費電子、工業用等相關晶片的生產與交貨時程。

該機構預測，台積電5奈米製程投片量穩定，營收貢獻維持近兩成，7奈米製程需求強勁，包括超微、輝達、高通、聯發科等訂單持續湧入，估計7奈米營收貢獻將成長至三成以上，估計台積電首季營收可年增25%。

該機構也預測，三星客戶對5G晶片、CIS、驅動IC與高速運算需求增加，三星持續提高今年半導體事業的資本支出，分別投資於記憶體與晶圓代工等相關事業，顯示其追趕台積電的決心；在製程技術方面，第1季5奈米、7奈米產能維持高檔，估計首季營收年增11%。

另外，聯電因驅動IC、PMIC、RF射頻、IoT應用產品穩健，加上車用需求湧入，第1季產能利用率滿載，估計首季營收年增14%。