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日媒指面臨阻礙… 台積：赴美設廠如期推進

經濟日報 / 記者尹慧中、國際中心／綜合報導

日刊工業新聞23日報導，台積電赴美新建5奈米晶圓廠，可能面臨「路難行」的情況，除了建設成本比原先預期飆升數倍外，材料等供應鏈準備也有不少問題待解決，且台積電日本供應夥伴很多，日商基於風險考量，對於赴美一事態度裹足不前，不利台積電在美蓋新廠。

對於相關報導，台積電昨（24）日強調，「赴美設廠規畫按進度進行。」台積電去年已宣布，2021年至2029年，美國亞利桑那州新廠專案上的支出（包括資本支出）約120億美元。

日刊工業新聞引述消息人士談話報導，台積電亞利桑那州新廠目前仍在向業者取得報價階段，相關成本將是一大筆費用，因相較於台灣，美國建設費用高出六倍之多，工資更是高出台灣三成以上，最令人擔憂的是高勞動成本但生產力相對低。

報導指出，亞利桑那州新廠是台積電首座海外先進製程工廠，很多事情難預料，如美方各種管制和台灣、日本大不同，原先的供應鏈難以整廠複製輸出，據供應商透露，台灣人員因不熟悉，目前手足無措相當混亂。

對供應商來說，為因應美國法律規範，除了成本上揚，成本增加部分負擔方式不明外，美國國內對於材料等產品運送、保管等物流網絡系統也不夠完備，這些因素都讓台積電供應商很難做出決定。

台積電 日本

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