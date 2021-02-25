台灣矽晶圓廠 美拉攏對象

美國向非美企業招手，要組半導體大聯盟，台廠以台積電馬首是瞻，半導體最上游關鍵材料矽晶圓更是美方不可乎略的一環。環球晶全球矽晶圓市占「坐二望一」，在美有兩大生產基地，而且是現在最夯的高功率元件與車用矽晶圓，完全符合拜登政府期待打造「戰略意義產品美國製造」的要求，是另一家美方積極拉攏的大廠，地位重要。

環球晶董事長徐秀蘭曾公開強調，透過不斷併購，朝打造「Global company, local supply（全球化公司，在地供應）」的目標，讓環球晶成為全球化的企業之際，能藉由在地生產，第一時間服務客戶，洞燭機先。

外界預期，在美中對抗氛圍之中，環球晶應當不會明顯選邊站，而會秉持全球化公司但在地供應的目標，採取「當大家的好朋友」策略。隨著美國擴大「美國製造」的效益發酵，環球晶有機會進一步分食更多未來美國強化半導體供應鏈合作的商機。

矽晶圓是半導體製造當中，成本占比最高的關鍵材料，其品質牽動晶圓代工廠良率。在中國大陸發展半導體自主供應鏈的環節中，大陸官方也積極培植矽晶圓廠，也讓矽晶圓成為半導體戰略物資。

目前全球半導體市場由日商信越與勝高寡占，環球晶排第三，但在完成併購德國世創（Siltronic）之後，環球晶將可望超車勝高，搶下「坐二望一」的位置。

環球晶客戶包括台積電、三星、聯電等一線大廠，其品質深獲肯定，並且透過不斷地併購擴大事業版圖。完成收購世創後，環球將在全世界十個國家、擁有20座工廠生產矽晶圓產品，堪稱矽晶圓業界「日不落國」。

值得注意的是，環球晶在美國有兩個生產基地，一是尚未分割獨立前，由母公司中美晶併購Globitech，另一個是2016年併購美國SunEdison半導體，完全符合拜登政府打造「戰略意義產品美國製造」目標，是環球晶比日本同業更吸引美方的優勢。

其中，Globitech負責8吋磊晶生產，原屬SunEdison半導體的據點則負責8吋絕緣層上覆矽（SOI）晶圓產品，並兼擔負一部分研發工作。這些產品都是現在當紅的電源管理IC等功率元件，以及最缺的車用晶片必備的矽晶圓材料，對美方而言，是亟欲爭取的對象。

另外，與環球晶同為中美晶轉投資企業的半導體特殊氣體廠台特化，也規畫隨著台積電的腳步，前往美國設置倉庫，以就近支援客戶，讓環球晶更受美方矚目。

環球晶公開收購世創股權案，已經掌握過半股權，3月1日期限截止後，便可揭曉最終可望掌握得股權比例，再進行後續審查程序。