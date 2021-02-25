CSR系列報導／聯發科3A策略 落實社會責任

聯發科持續擴展5G與其他新技術布局，同時也不忘企業社會責任，該公司董事長蔡明介指出，聯發科的公司使命是提升及豐富大眾生活，雖然科技不斷加速發展，但全球還是有數十億人口，尚未感受到科技創新所帶來的好處。因此聯發科透過實踐3A策略，期待讓世界各角落的人們都能用得著（Accessibility）、付得起（Affordability）、買得到（Availability）領先的科技產品，實現更好的生活。

在聯發科2019年的企業社會責任報告書中，揭露其2019年持續以「全球布局、在地實踐」出發，從永續發展策略的六大面向，包括全球觀、創新、人才、公司治理、綠色營運與在地實踐，致力於努力實踐企業社會責任。

聯發科已躍升為全球第15大半導體公司，同時也是全球排名第四大的無工廠晶片設計公司。該公司近年持續投入在先進研發及新領域，2018年研發投資金額達新台幣575億元，2019年增至630億元。

面對市場不確定性，蔡明介提到，該公司依舊有站穩腳步的毅力，展現持續追求技術領先的決心，透過組織調整以強健公司體質，行動通訊、智慧家庭和成長型三大業務的營收平衡，得以穩健成長。

聯發科也訂定三大目標，第一是要在重要領域上達到技術領先，獲得市場成功；第二是要在技術、功能及服務上做到差異化，創造並獲取價值，達成永續健全的成長；第三則是要奠定公司卓越的世界級地位，成為在全球舞台上展現戰略影響力且備受尊崇的公司。

蔡明介強調，未來市場競爭將更為嚴峻，但他相信透過齊心一致的努力，必可突破重圍，再創新局。

而在此三大目標下，聯發科也將持續落實社會責任，以全球布局、在地實踐的信念，將創新科技提供全球使用者最佳體驗，提升及豐富全人類的生活。

另外，聯發科秉持當地採購原則，每年在台灣下單採購金額超過1,000億元。

聯發科並以建構永續商業模式為願景，彙整經濟、社會及環境三大面向相關標準與倡議，制訂責任供應鏈管理機制與ESG風險評估，並結合採購行為，新供應商需先通過ESG風險評估審查後，才可列為採購對象，而核可後的合格供應商仍會被持續稽查其符合性，以確保供應商確實遵從各項管理規章。

該公司透過改善用電系統、空調、機櫃、通道與照明等，突破傳統式機房限制，成功將2015年啟用的舊有機房，轉型為新一代高密度節能資料中心，可支援新式高能高熱的資訊伺服器需求，成為支持技術研發的強力後盾。