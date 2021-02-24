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鴻海奪Fisker電動車大單 2023年Q4開始量產

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
鴻海集團。路透
鴻海集團。路透

鴻海（2317）集團電動車事業邁大步，今（24）日宣布，與電動車與行動方案解決公司Fisker（NYSE:FSR，Fisker）簽署合作備忘錄，雙方將透過「Project PEAR」（Personal Electric Automotive Revolution）專案，攜手打造Fisker品牌劃時代的電動車產品，預計2023年第4季正式量產，年產量將超過25萬輛，這是鴻海集團第一個明確的歐美電動車製造訂單，具指標意義。

Fisker和鴻海雙方初步規劃，將共同開發全新級距的車輛產品，預計年產量將超過25萬輛。目標市場範圍包括北美洲，歐洲，中國大陸和印度。此新款電動車，預計2023年第四季度開始進入量產；雙方合作的產品將是繼2022年第4季度Fisker推出Ocean SUV之後，Fisker品牌的第二款電動車。

Fisker董事長暨執行長Henrik Fisker表示，Fisker公司成立的宗旨就是要打破傳統汽車的藩籬。決定和鴻海公司攜手推動『Project PEAR』因為雙方不僅有相同的理念，也有很強的互補優勢。我們都致力於在傳統汽車行業中創造新價值，希望打造一種能夠跨越既有界限的電動車，結合最創新的技術服務和完美的設計產品，提供物有所值的組合，同時兌現我們創造世界上最具可持續性車輛的承諾。

鴻海董事長劉揚偉表示，Fisker對於追求完美產品的堅持以及勇於創新的理念，正契合鴻海在電動車領域的想法，我期待雙方的夥伴關係將能創造極大的市場潛力。鴻海進入電動車產業，也代表了資通訊行業的新勢力。未來電動車時代是「得三電系統得天下」。

劉揚偉指出，作為資通訊行業的代表，鴻海進軍電動車有兩個主要優勢：第一，是非常優異的上下游供應鏈管理經驗、第二，是過去40多年來積累的電子工程能力及硬軟整合能力。運用資通訊產業在電子零組件以及上下游供應鏈管理的優勢，革新傳統車輛行業的思維，幫助現有及潛在的汽車品牌商加速創新、高效的製造流程。

劉揚偉透露，Fisker下一台量產車，就是基於這樣的速度，從概念到量產預計只要花24個月時程，比傳統造車需要的時間減少一半以上。

鴻海宣布「3+3」發展策略之後，即不斷在電動車領域拓展潛在的商機，繼2020年與台灣裕隆集團合資成立鴻華先進，以開放平台的理念成立MIH聯盟外，也陸續與拜騰、吉利建立不同形式的商業合作模式。

Fisker將於2022年第4季度開始生產其第一款電動車Ocean SUV。Ocean產品推出後，市場關注度以令人振奮的速度發展，截至目前，全球預訂已超過12,000輛。 Fisker也計劃在今年稍晚公布此具備量產能力的Ocean原型車。

雙方簽署備忘錄後，Fisker和鴻海的團隊將建立多個工作團隊，聚焦在設計，技術，工程和製造等領域。基於市場的快速發展，兩家公司預計在2021年第2季度底前完成協商溝通，並正式簽署合作夥伴協議。

電動車 鴻海

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