振樺電Android 10 Kiosk解決方案 導入GMS/ Google認證

POS大廠振樺電（8114）今（24）日宣布，與其子公司KIOSK Information Systems (KIOSK)的Android 10平台通過Google行動服務(Google Mobile Services, GMS)認證。

振樺董事長陳茂強表示，這項領先市場的Android 10 GMS認證，為振樺集團與自助服務應用領域之重大里程碑。藉由通過GMS認證，振樺的Android Kiosk即可安裝Google Play和全面運用GMS服務，並可輕鬆享有Google嚴格把關的資安保護，亦同時開啟Kiosk於Google Play中使用任何應用程式的體驗。

此外，隨著行動裝置在零售餐飲及旅遊休閒服務業的普及化，企業行動裝置管理平台(Mobile Device Management, MDM)開始重視如何藉由Android或iOS的相容性來提升邊緣設備管理系統的效率。

相較於消費性行動裝置和平板電腦而言，強固的Kiosk解決方案擁有更高的耐用性和更強大的週邊設備整合能力。獲得Android 10 GMS認證後的Kiosk，除了提供出色的運算能力和豐富連接埠，並可同時支援多元交易週邊解決方案。

KIOSK總裁Kim Kenney補充說道，我們發現各大零售餐飲及旅遊休閒服務業客戶針對Android GMS的需求與日俱增，他們希望在既有的基礎架構下，透過Google Play註冊和管理其Kiosk設備。

憑藉研發團隊在認證上的努力，振樺集團的Kiosk現在可透過既有的Android OS 進行線上統一管理，進而提供卓越的自助服務體驗。此舉無庸置疑確認了KIOSK和振樺集團在市場上的領先優勢，並使我們能夠以獨特的方式滿足市場上的新興需求。