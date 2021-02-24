訊連轉投資有成 玩美移動估值達3.7億美元

軟體大廠訊連（5203）轉投資成果斐然，旗下玩美移動在去年獲得知名投資銀行高盛（Goldman Sachs）領投5,000萬美元，目前公司估值已到達3.7億美元，比訊連市值還要高。訊連董事長黃肇雄形容，現在已經是「女兒比爸爸值錢」，玩美移動會將融資資金用於持續擴展市場、研發產品，並追求高成長曲線。

訊連今日舉行線上法說會，黃肇雄在會中指出，訊連持有38.3%的轉投資公司玩美移動，於去年第4季獲得由高盛領投的5,000萬美元C輪融資，每股認購價格為0.6829美元，較B輪增加了一倍。在本次融資後，玩美移動估值到達3.7億美元，已經比訊連目前市值約3.07億美元還高。

不過因為融資在會計帳上產生金融負債的評價損失，加上融資相關的一次性會計師、律師等費用，玩美移動去年第4季有上億元的虧損金額，訊連因而在去年第4季認列投資損失約5,300萬元。黃肇雄強調，虧損主要屬於會計上的評價損失，而非真正的財務虧損，玩美移動在營運面上依然表現強勁，並會持續追求高成長。

黃肇雄表示，在本次融資後，高盛也加入玩美移動的董事會行列，大咖加持成為玩美移動體質強健的明證；而C輪融資以美系資金為主，也與B輪來自阿里巴巴的陸系資金形成比較好的平衡。

訊連去年全年合併營收達16.5億元，年增13.1%；稅後純益1.88億元，年減50%；每股純益2.26元，較前年4.53元砍半。法人表示，訊連去年獲利表現下滑主要因為行銷與研發費用提升，台幣強升導致的匯損，以及認列玩美移動的投資損失；預期今年在各項因素改善下，可走出去年的獲利低谷。