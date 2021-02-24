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訊崴總座雍海因疫情長住台灣 爬玉山泳渡日月潭

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導
華為。（路透）
華為。（路透）

華為一年多來因為疫情、美國禁令等影響未在台推出新手機，華為台灣總代理訊崴也「沉潛」了一年多，今天是許久來的首場記者會，訊崴總經理雍海一上來直喊，「想死大家了」。而雍海去年2月抵台後，就沒再離開過台灣，並趁機爬了玉山還泳渡日月潭

之前曾派駐過荷蘭，湖南出生、北京長大的雍海在台任職已超過四年，雍海說，去年2月1日抵台後，就沒離開過台灣，不過也挺好的，去年他爬了玉山，泳渡日月潭，還進行了九天八夜自行車環島，深度探索台灣，也發現寶島更加美麗的地方。

其實雍海在所派駐的地點，都會深度體驗，過去在阿姆斯特丹，也常常跟當地人一樣騎著單車在城市穿梭。去年以前，包括阿里山、日月潭、台東等台灣知名旅遊景點，雍海都趁著休假已前去多次。此次因為疫情，在台灣停留時間長，更是規劃了挑戰體能的活動。

雍海表示，疫情改變了很多事情，但從產業的角度來看，全球化仍未改變，因此只要有一項零組件缺貨，就會拖延最後出貨的時間。尤其大家沒有預期疫情到現在還在持續，因此可能恐慌性備貨、搶奪資源等，造成如汽車晶片的大缺貨，這也是今年要面對的挑戰。

疫情 日月潭 華為

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