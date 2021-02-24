力士經董事會決議 2020年擬配每股1.08元現金股利

MOSFET（金氧半場效電晶體）廠力士（4923）受惠於客製化的MOSFET產品需求增加，2020年累計下半年合併營收達4.3億元，稅後純益及每股純益分別為2,660萬元、1.07元，一甩上半年營運虧損陰霾，今（24）日經董事會決議通過，2020年擬配發每股1.08元現金股利，配發率高達1.83倍。

力士表示，2020年下半年整體毛利率、營業利益率分別為20%、8%，主要受惠於公司包括尚未封裝為MOSFET的半成品的晶圓片Wafer、客製化的MOSFET產品成品及其他等良好的出貨表現，加上營運成本、費用管控得宜，推進力士去年下半年整體營運逆轉勝的關鍵因素。

力士2020年度全年客戶產業營收比重來看，筆電、智慧型手機、其他分別為28.5%、33.2%、38.3%，其中，筆電應用領域之客戶在後疫情時期因消費者需求增加而帶動拉貨力道強勁升溫，加上公司成功接獲訂單交期長、美中貿易戰其他客戶轉單的效益，自去年7月開始注入公司整體營運成長動能。

力士經董事會決議通過，考量公司資本公積充沛且財務體質健全，2020年擬配發每股1.08元現金股利，股利配發率高達1.83倍，以2月23日收盤價39.95元計算，現金殖利率為2.7%，以期將公司營運回饋給全體股東共享。

展望2021年第1季，力士看好MOSFET龐大的市場成長需求，除了既有訂單出貨持續暢旺，新一代ETG專利系列的MOSFET產品，目前已成功切入國際筆電大廠充電變壓器（Adapter）的台灣唯二MOSFET合格供應商，其產品有別於市售目前整流電壓最高60V的效率，更進一步拉升至100V水準，並於今年初已開始試量產出貨，力士將隨著主要客戶的需求持續增加，助力公司營運長期動能。