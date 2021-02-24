訊連去年EPS砍半 今年可望走出獲利低谷

軟體大廠訊連（5203）今（24）日公布去年第4季及全年自結數，第4季稅後純益1,022.9萬元，年大減89%；全年稅後純益1.88億元，年減50%，全年每股純益2.26元，較前年4.53元砍半。訊連指出，由於轉投資公司玩美移動在去年第4季完成高盛領投的C輪融資，產生評價損失及相關一次性費用，因此認列較大投資損失，導致稅後純益銳減，但不影響公司營運體質，並持續看好今年營運展望。

訊連今日舉行線上法說會，董事長黃肇雄表示，公司去年第4季營運表現持續升溫，創意編輯軟體（PC-Create）、手機APP業務，以及人臉辨識引擎FaceMe等三大成長性產品線單季營收（美元計價）年增66%，總營收比重也一舉過半來到57%，超越過去主要的PC-OEM產品，對於今年營運樂觀看待。

訊連去年全年合併營收達16.5億元，年增13.1%；稅後純益1.88億元，年減50%；每股純益2.26元，較前年4.53元砍半。法人表示，訊連去年獲利表現下滑主要因為行銷與研發費用提升，台幣強升導致的匯損，以及認列玩美移動的投資損失；預期今年在各項因素改善下，可走出去年的獲利低谷。

黃肇雄指出，訊連去年營收若以美元計價，實際上成長了約18%。從全年產品營收占比來看，傳統PC-OEM營收比重自62%下降到50%，PC-Create自27%上升至29%，手機APP業務自10%上升至15%，FaceMe等新事業自1%上升至6%，三大成長型產品線比重已到達一半，預期今年便會成為營收主力。

各產品方面，PC-Create產品訂閱用戶數持續攀高，去年第4季已突破13.4萬人，季增16%，且年約用戶占比高達94%；去年全年相關營收則年增27%，預期在用戶數持續成長下，收入將形成穩健的增長趨勢。手機APP業務去年營收年增率高達74%，預期今年也會維持高成長。

FaceMe則是因前年基期極低，去年營收年成長超過十倍。黃肇雄表示，FaceMe在國際評比中名列前茅，訊連在AI人臉辨識領域已是世界級公司，並持續擴大市場、步入智慧金融領域，提供eKYC解決方案，預期今年公司在這部分營運表現仍會成長。

至於轉投資公司玩美移動，訊連指出儘管因為C輪融資的相關費用與認列損失帶來帳面虧損，但該輪由知名投行高盛領投，每股認購價0.6829美元比B輪多出一倍，公司估值已來到3.7億美元，比訊連市值還要高。黃肇雄表示，高盛已加入玩美移動董事行列，未來會持續追求高成長，而本次融資由美系資金為主，也與B輪來自阿里巴巴的中資系列取得較好的平衡。

展望後市，黃肇雄表示，訊連今年將不會有新產品，而是持續改善現有產品功能和介面，並專注於加強數位行銷及廣告投遞效果，行銷費用上則會與去年持平；此外，訊連已減少美元部位，期望降低匯率所帶來的影響。