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撼訊1月EPS 0.82元 單月賺贏去年全年

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

板卡廠撼訊（6150）、青雲（5386）近期股價波動劇烈，應主關機關要求公佈1月自結稅後純益3,680萬元，每股純益（EPS）0.82元，單月賺贏去年全年，至於青雲元月稅後純益314萬元，每股盈餘0.13元。

撼訊今年1月營收4.16億元，雖月減19.1%，但年增60.3%，為3年同期新高。稅前損益5,417萬元、年增1,308.5%，稅後純益約3,680萬元、年增889.8%，每股盈餘0.82元，遠優於去年同期0.11元。

撼訊主要銷售超微（AMD）陣營顯卡，受惠近期顯卡市場緊缺，加上加密貨幣大漲，帶動顯卡價格不斷上漲，此外，撼訊銷售AMD顯卡以高階系列如Radeon RX 6800為主，在產品單價提高下，帶動獲利能力進一步成長。

在青雲方面，今年元月營收3.82億元，月增11.2%、年增158.9%，為30個月新高。稅前淨利392萬元、年增20.3%，稅後純益314萬元、年增20.3%，每股盈餘0.13元，優於去年同期0.11元。

營收 AMD

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