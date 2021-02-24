以AIoT Vision為主題 研華全球夥伴線上高峰論壇登場

工業電腦大廠研華（2395）啟動研華全球夥伴線上高峰論壇－Advantech Connect。論壇將於2月24日至5月6日，以AIoT Vision為主題，聚焦工業物聯網、嵌入式物聯網、WISE-PaaS物聯雲平台、智慧城市方案與服務，以及雲物聯等五大主軸，連續三個月進行超過20場以上的線上主題論壇。

Advantech Connect於2月24日以AIoT Visionary Keynote啟動此次論壇，邀請包括The Internet of Things Myth一書作者William Webb、Gartner分析師Alfonso Velosa III、Momenta創投基金創辦人Ken Forster，以及其策略夥伴微軟與英特爾，分別從物聯網發展迷思盲點、AIoT推動企業數位轉型、藉由創投基金加速形成AIoT生態夥伴等觀點，與大家分享工業物聯網産業發展趨勢及洞察，深入探究如何以AIoT加速企業的數位轉型及創新，以迅速掌握工業物聯網先機。

研華科技董事長劉克振表示，根據Gartner研究報告，2025年全球AIoT市值將達4,500億美元，其中整合方案與服務將佔所有物聯網商機最大份額約55%。因此，劉克振認為物聯網生態體系於2025年將會有大幅成長。此外，劉克振也指出，物聯網商機成長不如許多研究專家10年所預期，主因AIoT生態體系發展並非一蹴可幾，而是需按部就班從Stage 1.0走向Stage 4.0。

由於AIoT正處於Stage 3.0，研華將以包括將應用套件準備就緒、持續發展關鍵技術、募集更多具實力與決心的行業專屬方案整合商並與其共創、組成方案銷售的頂尖團隊等四大行動，以加速完成此階段發展。此外，研華也將集結內部組織資源、訂定市場戰略，以幫助全球系統整合商輕鬆完成其方案項目。

Advantech Connect全球夥伴線上高峰論壇，為讓全球各區夥伴皆能掌握最新工業物聯新趨勢與內容，將連續兩個月於兩個時區（巴黎、紐約）同時放送五大主軸超過20場之產業與技術主題論壇。