劉克振：物聯網生態系2025年將大幅成長

全球工業物聯網領導廠商研華公司（2395）啟動研華全球夥伴線上高峰論壇－Advantech Connect。論壇將於2月24日至5月6日，以AIoT Vision為主題，聚焦工業物聯網、嵌入式物聯網、WISE-PaaS物聯雲平台、智慧城市方案與服務，以及雲物聯等五大主軸，連續三個月進行超過20場以上的線上主題論壇。

研華科技董事長劉克振表示，根據Gartner研究報告，2025年全球AIoT市值將達4,500億美元，其中整合方案與服務將佔所有物聯網商機最大份額約55%。因此，劉克振認為物聯網生態體系於2025年將會有大幅成長。此外，劉克振也指出，物聯網商機成長不如許多研究專家10年所預期，主因AIoT生態體系發展並非一蹴可幾，而是需按部就班從Stage 1.0走向Stage 4.0。

Stage 1.0 發展工業物聯網雲平台 （WISE-PaaS Created）：工業物聯網雲平台為一切的發展基礎，研華因此於2015年提出工業物聯網雲平台WISE-PaaS；該平台於2018年大規模進入商業化階段。

Stage 2.0 建構可整合的工業Apps（Integrable Industrial Apps）：在此階段將需大量發展工業Apps並將其建構成模塊，以減輕並加速方案整合工作。同時，研華開始大量投入工業Apps開發並聚焦智慧製造、環保節能、智慧城市、智慧零售、智慧建築、及智慧醫療等應用領域。

Stage 3.0 有效整合應用方案與行業領域（Inter-connection in Applications and Domains）：整合領域專業知識，將工業App與相關軟硬體組成行業應用套件，以促使行業專屬方案整合商可以加入整個生態體系，並開始將相關方案大量複製應用至案場落地。

Stage 4.0 夥伴共創（Integrators Innovate）：在此階段，各行業領域的創新方案將以更有效率方式發展，因此，行業專屬方案整合商乃至整合物聯網產業將會有爆炸性成長；此外，各行業的數位轉型也將於此階段被大量實現。

研華表示，由於AIoT正處於Stage 3.0，研華將以包括將應用套件準備就緒、持續發展關鍵技術、募集更多具實力與決心的行業專屬方案整合商並與其共創、組成方案銷售的頂尖團隊等四大行動，以加速完成此階段發展。此外，研華也將集結內部組織資源、訂定市場戰略，以幫助全球系統整合商輕鬆完成其方案項目。