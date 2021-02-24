Appier看AI 以槓桿效應普及和推廣將強化AI影響力

專精人工智慧（AI）的台灣新創公司沛星互動科技（Appier）發表2021年值得關注的AI預測及趨勢。Appier指出，人工智慧與機器學習技術已從電腦科學的幕後躍居主流，在電商、金融、醫學、教育、農業和工業等領域中，都能發現相關應用。對於2021年後的人工智慧，Appier指出有「槓桿作用」現象，也就是採用現有的AI模型架構、結合開發良好的模型，找到普及化現有模型或是推廣至其他領域應用的方法，將不斷強化AI帶來的影響，同時加速各個產業推動數位轉型。

Appier對五大領域應用AI的現況進行觀察與趨勢預測。首先發現過去一年電商應用AI帶動蓬勃發展，特別是在使用網路的場景複雜性提高時，所謂有效觸及顧客群的單一管道不復存在，要在對的時間、透過對的管道、觸及對的顧客，對人們來說更加複雜，AI此時派上用場，不僅能協助行銷人員找到合適的顧客，觸及常被遺忘的長尾客群，還能有效地生成創意素材，產出專屬的個人化內容，提高消費者參與度。

其次，AI目前在金融領域的主要應用是讓機器以遠高於人工效率的方式執行交易。無論是在傳統金融或加密貨幣的世界中，這類應用都將持續發展，各類AI技術都加入這場「戰局」，包括投資者採用AI進行長期的預測。

Appier指出，對加密貨幣的長期預測更具挑戰性。在加密貨幣市場上出現的各種情況，很多都是由「人類的瘋狂」所造成。透過密切監測媒體和社群網路趨勢，未來的人工智慧模型將有望針對此類行為做出更準確的預測。

在醫療保健和生物醫學研究中也大量應用AI，透過遺傳代碼序列化的數位化工具和由遺傳代碼序列生成傳訊核糖核酸（mRNA）的轉錄工具，使新冠病毒的mRNA疫苗原型得以在數天內研發成功；AI也能協助預測病毒的新突變，例如Sars-Cov-2，使開發下一個mRNA疫苗的過程更為迅速；或是被授權判讀 X光片，藉由聽取患者的咳嗽聲，輔助醫師判斷患者是否有罹患新冠肺炎或其他疾病的可能性。

Appier認為，機器學習和人工智慧並不是為了取代臨床醫師和研究人員，而是為了讓專業人員的工作變得更有效率，加速驗證假設的過程。

另外，在教育部分，許多課程和教科書都是為了為數眾多的一般學生所設計，AI可以改變既有創建和授課的方式。人工智慧能夠用於為學生提供更個人化的課程或試題，依據其水平製作個人化內容更符合其需求。

產業注重AI在生產方面的應用，針對智慧農業與工廠，Appier也預期，工廠和農場未來應用AI方式與其他領域截然不同，著重於產品、農產品與機器，需要在感測器、機器人、自動化以及營運最佳化方面進行投資。