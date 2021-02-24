綠電市場化2戰略 衝刺交易比重、外銷產品貼綠電認證

「台灣綠電應用協會（Taiwan Association of Green Energy Transition，TAGET）」今（24）日正式成立，台灣綠電應用協會秘書長許博涵表示，協會將全力推進能源轉型，確保產業獲得可得可用的綠電，且要衝刺綠電在商業市場的交易比重，2021到2024年要達到二到三成，2025年在第二階段區塊開發的離岸風電建置完畢後，則有望上看六、七成。

「台灣綠電應用協會」為非營利組織，是由綠電市場的買方、賣方及售電商、交易平台夥伴等綠電市場參與單位共同發起組成，推動產業與社會的能源轉型，提供產業可得可用的綠色電力及完善綠電市場機制，共同推動多元、創新、智慧化的綠電應用，讓更多的綠電進入市場。

今日應邀出席致詞的外貿協會董事長黃志芳指出，打造綠電產業鏈以及台灣傳統供應鏈產業綠電化，是未來台灣發展再生能源兩大重要課題。

黃志芳並表示，歐盟正在熱烈討論碳關稅的議題，不久的將來將對高耗能產品，包括：鋼鐵、玻璃、水泥、鋁徵收碳關稅，在碳關稅的牽制之下，台灣一定要儘速提出相關因應機制。

此外，黃志芳也提到，台積電已成為全世界第一家加入RE100的半導體業者，相信這一定會在全球產業界帶動示範效果，並產生骨牌效應，樹立好的典範。而2020年是台灣產業和綠電接軌的元年，採購綠電將被視為產業重要競爭力，傳統產業如何綠電化？如何打造綠電產業鏈是未來綠電發展的重點。

許博涵則表示，去年台積電大量購買離岸風電開啟綠電市場化腳步，但購買綠電不是只有台積電的事，因此協會希望推廣綠電商業市場，今年起到2024年這段期間，台灣綠電供給會以太陽光電為主，這段期間希望將綠電在商業市場的交易比重提高到二成到三成，2025年則有望上看七成。

同時，許博涵還提到，台灣目前已有官方推動的T-REC再生能源憑證制度，但協會希望在台可以推動「Green-e」更高等級的綠電查核檢驗制度，進而與國際接軌。許博涵強調，經過「Green-e」認證，可以讓台灣外銷產品貼上有綠電認證的LOGO ，出口方面更具競爭力。