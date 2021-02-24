高畫質時代來臨 群聯推出世界首款SD Express卡

為迎合超高畫質影音傳輸需求，快閃記憶體控制晶片廠群聯電子 (8299）今日發布全球首款支援 PCIe 界面的 SD Express 記憶卡，預計將滿足高速資料傳輸的影音設備市場的需求。群聯表示， 這項解決方案預計3月開 始送樣量產。

群聯表示，搭載群聯 PS5017 控制晶片的全球首款 SD Express 記憶卡，不僅支援 SD 7.0 規範與相容PCIe NVMe的技術規格，而且也和現行的所有內建SD卡槽相容，讓使 用者可以與最新的 SD Express 記憶卡技術無縫接軌轉換。再者，群聯的 SD Express記憶卡效能速度達870MB/s，是傳統UHS-II SD卡的三倍效能，最高容 量更達 512GB，是內容創作者 (Content Creator)、高階影音系統、甚至邊緣運 算設備等高畫質影音應用市場的一大福音。

群聯董事長潘健成表示，SD 卡與 microSD 卡於消費型市場的應用已經逐漸飽和， 但是在工業應用、數位監控、醫療設備、嵌入式系統、以及內容創作者等市場正 在蓬勃發展。這些儲存應用市場與傳統的消費型市場有著巨大的差異，產品經常 需要客製化的功能，或是針對使用者行為進行韌體 (Firmware) 的優化。而這樣 的客製化需求，正是群聯的強項。

群聯技術長馬中迅進一步補充說，此次發布的SD Express卡，研發過程其實相當不容易，因為SD卡與 microSD 記憶卡的體積小，在高速資料傳輸的情況下，散熱效率差，往往會過熱。但群聯透過獨家研發的過熱保護機制，不僅能讓 SD Express 記憶卡發揮應有的效能速度，又能兼顧散熱效率，非常適合各種高速傳輸的行動儲存應用。