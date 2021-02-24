欣興：客戶為確保ABF產能 預約三到五年都有

PCB暨IC載板廠欣興（3037）今（24）日舉辦線上法說，有法人詢問載板供貨及市場需求的缺口有多大、交期是否有到50週這樣長？對此總經理沈再生今日表示，缺口過年後是放大的，其實從2018年下半年開始，有些動作很快的客戶就已經跟他們確保ABF載板的產能，「所以現在對客戶是用分配的，要搶產能很難」，有些客戶為了確保產能，預約三年到四年、五年的都有。他強調，現在需求、供應鏈都不平衡，公司追逐的是長期合作關係、與國際領導廠商的客人合作關係，而非短期的利益。

他表示，客戶對ABF載板還是想辦法先把產能先留下來，主因是ABF困難度高很多，投資也大。欣興指出，去年第4季ABF占載板比重約70%，看好今年ABF成長力道仍然較大。

有法人擔心是否有客戶重複下單？沈再生解釋，這個總是要擔心，畢竟半導體界都是如此，但是欣興基本上都是與客人合作。越大的合作客戶，合作的條件都是比較長遠。

欣興近期遭祝融，該公司表示，因為火災有投保，因此這部分去年淨損失約2億元，台灣只有1.2億元淨損失，不是很大。但他強調，公司內部有三大方向改善此問題，第一，在管道部分，有些工廠比較老舊，針對敏感地方會改成耐火材質。 第二，科技，現在科技很多監測應用，例如灑水、阻絕等，都會列入使用。第三，規範與標準，這部分公司會與時俱進。

沈再生表示，本月的火災也讓公司知道產業專業很重要，「這次的廠商不是我們找的」，因此日後產業專業必須嚴格管控，請原有設備供應商協助監管規範與科技應用。2月的火災是剛好發生在中午休息時間，沒人在現場，因此日後會要求廠商施工完後確保現場安全，讓組織與執行上更為完善。欣興也已成立緊急應變小組，在有限時間內快速落實。