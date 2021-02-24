蝦皮購物解讀今年電商三大趨勢 消費者經驗最重要

蝦皮購物統計，2020年在台灣交出用戶數成長超過3成的亮眼表現，疫情為電商產業帶來成長與巨變，蝦皮購物全面解密2021年台灣電商三大趨勢，發現「月月主題造節」、「中高齡商機」、「一站式行銷策略」，主要仍以掌握用戶體驗為決勝點。

蝦皮購物亞太區首席營運長馮時欽表示，2020年是電商產業快速成長的一年，受到疫情影響，不僅是民眾的日常生活需求，連同娛樂、人際互動等情感需求已全面向線上移轉，消費行為也從單純購物轉而更向社交體驗靠攏。

根據2020年4月GWI「新冠肺炎研究報告」指出，3成受訪者表示「會等到促銷活動、商品有折扣時再進行消費」；著眼台灣市場，資策會「雙11網友網購意向」報告亦指出，消費者對於雙11已產生類似百貨周年慶的普遍認知，且擴及各式各樣的線上、實體通路，預期未來雙11效應會更快速直接影響更多跨通路業者。蝦皮購物配合造節趨勢的「月月主題造節」策略，依照消費者族群、需求差異，瞄準特定用戶族群並為其設計專屬活動，2020年曾創下品牌活動檔期訂單數最高翻3倍。

此外，蝦皮購物加碼每週打造「超級品牌日」，觀察用戶喜好推出新品首賣等誘因，帶動平日業績表現不俗的品牌，仍能在促銷活動期間內創造相較平日破120倍的業績彈跳。

第二大趨勢是掌握網購新生代、搶攻「中高齡商機」，疫情助攻年長世代電商服務接納度直線上升，50%的 X世代（1965-1980年出生者）及戰後嬰兒潮（1945-1965年出生者）受訪者網購時間有所增加。中高齡用戶加入電商市場後刺激食品、保健、居家用品銷量提升，帶動2020年台灣蝦皮購物在食品、保健、居家用品類的出貨量上升了2倍。蝦皮購物積極與國際知名品牌、本土信賴度高的通路型品牌合作，也深入傳統在地商圈，將在線下受到中高齡用戶喜愛的品牌帶到線上，2021年也將持續深化品牌合作，為中高年齡層用戶打造更好的購物體驗。

第三大趨勢是電商平台成為線下品牌的數位轉型加速器，「一站式行銷策略」帶動業績異軍突起。電商是去年少數於疫情期間成長的產業，2021年甫開春，蝦皮購物與台北迪化商圈發展促進會聯手打造線上年貨大街，以電商領導品牌角色協助輔導超過40間老店數位轉型，帶動活動期間迪化街商家平均創下相較平日近5成的業績成長。