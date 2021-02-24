欣興估山鶯廠百億元投資重建 2022年中開出載板產能
欣興（3037）今（24）日召開線上法說會，財務長沈再生提到，欣興在載板產能與市場中占據不錯的位置，欣興在多個專案進行下，山鶯廠火災後新建投資估計約百億元，火災重建產能應用於不同領域包含行動通訊與高速運算包含BT與ABF載板都會投資，估計2022年中旬會開出產能，明年也有較大ABF新產能開出。
欣興今年產能增加主要來自先前計畫與去瓶頸投資，沈再生也說，供需的發展是從2018年下半年已有客人開始談長交期來確保產能，希望保留ABF產能，因為ABF載板生產困難度與投資較大，供需上ABF載板需求仍強過BT載板。
欣興載板營收占比超過四成，其中ABF載板在載板營收貢獻已從62%提升到七成，也反映市場需求旺盛。
提及市場價格，沈再生也說，和國際級的客人長期合作之下，大部分好的客人是長期合作關係，「ABF的Price不能一直談」，初期在供給吃緊下，確實有部分價格較不好的單會有價格提升，後續則是市場結構的改變。從半導體產業季節發展而言，現在確實是ABF需求大於供給，公司不是追逐短期利益與安全，傾向和客人長期合作發展，避免在市場反轉時對公司產生風險。
數據也顯示，由於半導體製程精進，載板如ABF供給層數2018年到2022年增加五成，由於配合製程所需層數增加，產出因此減少三分之二，對產業供需產生顯著影響，各大廠新產能開出速度尚不能滿足需求。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言