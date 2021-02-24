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高畫質時代來臨 群聯推出世界首款SD Express卡

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

超高畫質時代的來臨，所代表的含意除了資料量不斷成長以外，也代表著消費者對於儲存效能速度的要求也不斷的提升。群聯電子（8299）為NAND控制晶片的領導廠商，於今（24）日發布全球首款支援PCIe界面的SD Express記憶卡，預計將滿足高速資料傳輸的影音設備市場的需求。群聯的SD Express Card (SD 7.0) 解決方案預計於3月開始送樣量產。

搭載群聯PS5017控制晶片的全球首款SD Express記憶卡，不僅支援SD 7.0規範與相容PCIe NVMe的技術規格，而且也與現行的所有內建SD卡槽相容，讓使用者可以與最新的SD Express記憶卡技術無縫接軌轉換。再者，群聯的SD Express記憶卡效能速度達870MB/s，是傳統UHS-II SD卡的三倍效能，最高容量更達512GB，是內容創作者 (Content Creator)、高階影音系統、甚至邊緣運算設備等高畫質影音應用市場的一大福音。

群聯董事長潘健成表示，SD卡與microSD卡於消費型市場的應用已經逐漸飽和，但是在工業應用、數位監控、醫療設備、嵌入式系統、以及內容創作者等市場正在蓬勃發展。這些儲存應用市場與傳統的消費型市場有著巨大的差異，產品經常需要客製化的功能，或是針對使用者行為進行韌體 (Firmware) 的優化。而這樣的客製化需求，正是群聯的強項。

群聯技術長馬中迅接著強調，此次發布的SD Express卡，研發過程其實相當的不容易，因為SD卡與microSD記憶卡的體積小，在高速資料傳輸的情況下，導致散熱效率差，往往會有過熱的現象發生。然而，群聯透過獨家研發的過熱保護機制 (Thermal ProtectionMechanism)，不僅能讓SD Express記憶卡發揮應有的效能速度，又能兼顧散熱效率，非常適合各種高速傳輸的行動儲存應用。

群聯 記憶卡 控制晶片

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