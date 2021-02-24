美債殖利率攀升 以統一ETN布局零死角

美國十年期公債殖利率漲至1.36%，引發市場對於股市因資金撤離而修正的疑慮；統一證券金融商品部表示雖然目前市場仍樂觀，是強勢科技股逢低布局的好時機，但若投資人憂慮，也可考慮分散布局往高殖利率低波動性的資產，如統一微波高息精選20報酬指數ETN(020011)，近六年平均殖利率4.95%，是收益為主資產的好選擇。

統一證券金融商品部觀察，以往在市場出現雜音時，收益為主的資產會重新回到投資人的配置選擇裡，高殖利率且低波動的商品尤為受歡迎；統一微波高息精選20報酬指數ETN(020011)，去年殖利率4.85%，近六年平均為4.95%，表現穩健突出，且年化管理費僅0.88%，可做為固定收益商品的首選。

法人表示，美國主黨可能強勢通過1.9兆美元紓困案及Covid-19疫苗施打加速，使得市場加強對於疫情趨緩後經濟成長的預期，帶動美10年債殖利率向上突破1.3%，引起市場對升息可能性及股市評價是否過於樂觀的憂慮，恐引發資金逃離股市；然高收益債利差收斂，代表市場仍偏好風險性資產，且Fed並未有明顯升息的跡象，短期股市正面跡象依舊。

另一方面，美公債殖利率距離市場的擔憂門檻1.5%-2%仍有距離，近期強勢科技股回檔，反而可視為逢低布局的好時機；追蹤蘋果、微軟、NVIDIA、salesforce等美國領先科技股的MSCI美國資訊科技報酬指數(MSCI USA Information Technology Net Return)自去年第1季以來反彈近80%，投資人怕追高，苦無機會介入，近日修正可留意進場點。

統一證券表示，該指數包含高速運算、金融支付、電動車及雲端應用服務，表現強悍，台灣獨家引進的統一MSCI美國資訊科技報酬指數ETN，股票代號020016，掛牌以來漲幅77%，目前股價不到2萬元，買賣盤掛單量大，ETN與指數無追蹤誤差，內扣費用普遍較ETF低，追蹤強勢科技股具極大優勢。