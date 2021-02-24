郭台銘：台灣被世界看見 在科技、產業界是大家想來的地方

鴻海（2317）創辦人郭台銘今（24）日與立法院前院長王金平連袂出席參拜關公的活動，他表示，剛與美國開視訊會議，覺得台灣現在被全世界看見，是因為台灣疫情表現非常好，在科技業、產業界都是一個非常的一個讓大家想往來的地方，我們都托付於大家的合作努力，讓台灣被世界看見，也能在世界發揚光大，讓台灣在世界上扮演非常重要的角色，希望關公賜福。

今天為農曆正月十三日，在台灣關聖帝君有三個大日子，除了五月十三與六月廿四，就是正月十三日，這一天向來被視為關聖帝君的得道飛昇日。因此今日郭台銘到新北市土城區順聖宮參拜。

今日上午郭被媒體問及是否再備戰2024年總統大位，先搖頭後首度向外回應「政治是一個方向」，但隨後又不把話說死，僅表示「你要問院長，不要問我」，緊拉王金平的手，兩人互動耐人尋味。

郭台銘出席土城順聖宮活動時表示，自己王院長(指王金平)是關公兄弟，一直是在台灣不管那個黨派，在台灣民主政治過程中，他的貢獻大家有目共睹、念茲在茲，行事非常圓融，無職一身輕，但在民間聲望，在一般人甚至產業界聲望非常高，因為拜關公，結緣也是關公，郭台銘說：「我們第一次拜關公就是在高雄，結緣起於關公，就是義氣。」

媒體追問對於中廣前董事長趙少康要角逐國民黨主席甚至不排除2024年選總統，郭台銘一開始說：「我現在是一個『健康人』，我現在在發展生技、健康產業，投注於慈善。」

由於臺大癌醫中心醫院近期才剛舉行輻射科學暨質子治療中心（以下簡稱輻質中心）質子治療系統吊裝典禮，正式安裝全球僅百台、重達70噸的質子迴旋加速器，這套設備由永齡基金會創辦人郭台銘捐助。因此郭台銘今日表示，我們都會持續的捐贈。