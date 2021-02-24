納智捷攜手鴻華先進 首推LUXGEN FRESH ZONE+健康對策

後疫情時代，民眾愈發重視健康生活，納智捷今（24）日與鴻華先進首次舉行聯合產品發表，推出「LUXGEN FRESH ZONE+健康對策」，納智捷總經理蔡文榮表示，Link+車聯網科技，讓車主在還沒進入車室前，就可以用手機遠端啟動一鍵清新功能，過濾車室中有害懸浮微粒、細菌、病毒等，提供最佳的健康安全防護。

「LUXGEN FRESH ZONE+健康對策」透過「三層過濾、四種防護、一鍵清新」，以車聯網遠端遙控功能結合醫療級口罩濾材及負離子清新濾網，讓您與家人能在進入車室前就透過手機啟動車輛並預先有效過濾空氣中99.9%的PM2.5有害懸浮微粒，同時並可抑制包含大腸桿菌、金黃色葡萄球菌功能、肺炎桿菌在內等有害物質，以科技建構多重防護安全。

蔡文榮表示：「URX榮獲國內元月份7人座銷售冠軍，代表納智捷為台灣消費者量身打造產品的策略奏效，考量後疫情時代，民眾更重視車室密閉空間的健康防疫及空氣品質，特別與鴻華合作，推出『LUXGEN FRESH ZONE+健康對策』，全車系升級標配PM2.5健康對策濾網，URX更導入由鴻華先進調教、傲視同級車的Link+車聯網科技，在還沒進入車室前，就可以用手機遠端啟動一鍵清新功能，過濾車室中有害懸浮微粒、細菌、病毒等，提供最佳的健康安全防護，創造安全清新的乘坐環境，這是台灣首創的汽車健康科技，在全球疫情期間是全面性防疫的重要助力。」

鴻華先進副董事長左自生表示：「納智捷是鴻華先進首要客戶，透過雙方的合作，讓創新研發的技術可以有一個接地氣的出海口，也讓消費者能透過自主品牌搶先體驗最新、最好的技術。今天只是起步，未來會有更多好消息跟大家分享」。