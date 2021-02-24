快訊

狠夫不滿收保護令拿刀砍人 重傷妻「閉氣裝死」逃死劫

狼性買書「習霸榜」？中國書市出版業的灰黯怪談

美國公債殖利率走高 謝金河：恐衝擊台積電投資價值

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台積電。圖／聯合報系資料照片
台積電。圖／聯合報系資料照片

財信傳媒董事長謝金河認為，美國公債殖利率走高，尤其是最具指標性的美國10年期公債殖利率攀升至1.369%，如果再持續上升，恐將衝擊台積電（2330）的長期投資價值，他建議，政府國安基金調整策略，如果出脫1成股權，進帳的資金可以作為投資未來10年、20年的類似台積電般有潛力的企業，也許可以創造比現在投資台積電更大的價值。

謝金河最新臉書發文以「美債殖利率衝擊台積電的投資價值」為題，他表示，帶領台股加權指數挑戰萬六的護國神山台積電似乎面臨考驗，並不是基本面出了問題，而是受國際金融情勢的改變，其中，美國公債殖利率走高則是最大的挑戰。

謝金河認為，美國10年期公債殖利率攀升至1.369%，如果這個殖利率持續上升，「勢必頂到台積電的長期投資價值」；他說，台積電今年資本支出達250~280億美元，台積電加大投資力度，股利政策如果延續一季配息2.5元，全年股息10元，在股價漲到679元時，殖利率只有1.472%。

謝金河表示，如果以台積電收盤價641元(2/23)計算，殖利率為1.56%，換句話說，台積電的股息回報率與美國10年期公債殖利率已在伯仲之間，台積電的長期投資價值將會面臨考驗。

謝金河指出，台積電ADR已經從142美元下跌，勢必影響台積電的股價，也將影響台股的指數空間；謝金河強調，如果台積電沒有改變股利政策，例如，季配息從3元起跳，或是台積電今年EPS能夠拉升至22~25元以上，台積電的股價空間可能受限。

謝金河指出，今年全球半導體景氣仍十分暢旺，但股利配發將會影響股價，例如台積電子公司精材（3374），去年EPS6.37元，只配現金股利2.5元，殖利率1.4%，恐怕對衝高的股價不利。

謝金河表示，今年半導體熱度不易消退，政府國安基金其實可以調整一下策略，他說，目前國安基金持股台積電約6.38%，持有165.371萬張，「如果國安基金釋出現有台積電1成股權，大約可以進帳約1,000億元資金」，謝金河強調，「把出售台積電的資金，用來投資未來10年、20年類似台積電般的有潛力的企業，也許可以創造比現在投資台積電更大的價值」。

台積電 殖利率

延伸閱讀

傳小米投入電動車 謝金河預言：造車已成未來產業顯學

謝金河：牛年選股大戰略

台積電領先陸有多遠？ 謝金河：這關鍵數字 連聯電都打敗中芯

Gamestop炒股螞蟻搬象 謝金河：台股生態巨變指日可待

相關新聞

鴻海專利布局獲肯定 連4年獲選科睿唯安百大創新機構

鴻海（2317）今（24）日獲頒「科睿唯安全球百大創新機構獎（Clarivate Top 100 Global Inno...

鴻海大招兵 衝刺越南製造

鴻海集團衝刺非中國大陸產能，近期在越南展開一系列徵才計畫。根據越南媒體報導，鴻海當地招募訊息包括在北江省、北寧省招募超過...

半導體再添變數…台積電出動水車 確保產能

台積電、聯電、世界先進昨（23）日開始啟動水車載水措施，凸顯這三大半導體指標廠提升水荒警戒層次。時值晶圓代工產能供不應求...

水情吃緊 晶圓廠動員水車備戰

水情吃緊，晶圓代工廠台積電和世界先進兩大晶圓代工廠昨啟動水車買水，其餘包括聯電、旺宏、力積電、華邦電和面板廠友達、群創等...

大立光對先進光提假執行

大立光控告先進光損害商業秘密案，智慧財產法院審理民事訴訟二審於日前宣判，仍判先進光敗訴且須賠償大立光15.22億元。先進...

鴻海深化對岸布局 攻5G商機

鴻海集團拓展中國大陸以外生產據點，也持續深化大陸既有廠區布局。陸媒報導，鴻海集團衝刺5G商機，旗下河南省蘭考廠區5G智慧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。