美國公債殖利率走高 謝金河：恐衝擊台積電投資價值

財信傳媒董事長謝金河認為，美國公債殖利率走高，尤其是最具指標性的美國10年期公債殖利率攀升至1.369%，如果再持續上升，恐將衝擊台積電（2330）的長期投資價值，他建議，政府國安基金調整策略，如果出脫1成股權，進帳的資金可以作為投資未來10年、20年的類似台積電般有潛力的企業，也許可以創造比現在投資台積電更大的價值。

謝金河最新臉書發文以「美債殖利率衝擊台積電的投資價值」為題，他表示，帶領台股加權指數挑戰萬六的護國神山台積電似乎面臨考驗，並不是基本面出了問題，而是受國際金融情勢的改變，其中，美國公債殖利率走高則是最大的挑戰。

謝金河認為，美國10年期公債殖利率攀升至1.369%，如果這個殖利率持續上升，「勢必頂到台積電的長期投資價值」；他說，台積電今年資本支出達250~280億美元，台積電加大投資力度，股利政策如果延續一季配息2.5元，全年股息10元，在股價漲到679元時，殖利率只有1.472%。

謝金河表示，如果以台積電收盤價641元(2/23)計算，殖利率為1.56%，換句話說，台積電的股息回報率與美國10年期公債殖利率已在伯仲之間，台積電的長期投資價值將會面臨考驗。

謝金河指出，台積電ADR已經從142美元下跌，勢必影響台積電的股價，也將影響台股的指數空間；謝金河強調，如果台積電沒有改變股利政策，例如，季配息從3元起跳，或是台積電今年EPS能夠拉升至22~25元以上，台積電的股價空間可能受限。

謝金河指出，今年全球半導體景氣仍十分暢旺，但股利配發將會影響股價，例如台積電子公司精材（3374），去年EPS6.37元，只配現金股利2.5元，殖利率1.4%，恐怕對衝高的股價不利。

謝金河表示，今年半導體熱度不易消退，政府國安基金其實可以調整一下策略，他說，目前國安基金持股台積電約6.38%，持有165.371萬張，「如果國安基金釋出現有台積電1成股權，大約可以進帳約1,000億元資金」，謝金河強調，「把出售台積電的資金，用來投資未來10年、20年類似台積電般的有潛力的企業，也許可以創造比現在投資台積電更大的價值」。