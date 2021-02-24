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研揚攜手奧暢雲 推大規模遠端設備管理方案

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

工業電腦研揚科技（6579）近年來在人工智慧物聯網(AIoT)設備研發製造推出不少解決方案，今（24）日宣布與奧暢雲(Allxon)合作推出一款簡單排除遠端設備錯誤及藍屏的頻外管理(Out-of-band, OOB)解決方案。研揚整合搭載NVIDIA Jetson的BOXER AI系列產品，可大規模同步快速更新遠端設備的軟體及遠端解決系統錯誤。

當成千上萬的設備散佈在世界各地或是幅遠廣闊的國境內時，往往更新軟體或是系統發生藍屏狀況時，便需要人員直接到現場，將電腦重開機或檢查問題所在，非常耗時耗力，研揚的產品針對防水、防塵、寬壓寬溫的產品設計，因此研揚的產品常被安裝在嚴苛的環境中，搭配Allxon 的DMS及OOB功能，當遠端電腦系統有藍屏發生，使用OOB功能來使遠端電腦重開機，輔以in-band系統管理來確認遠端設備是否恢復正常，提供客戶以單一雲端管理介面，統一管理各地的智能設備，萬無一失。也使SI(系統整合商)或MSP(營運商)維運上更加有效率，快速排除遠端設備問題，為企業大幅節省維運成本。

研揚1月營收為5.01億元，年增8.16%。

研揚 軟體 更新

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