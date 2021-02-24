鴻海專利布局獲肯定 連4年獲選科睿唯安百大創新機構

鴻海（2317）今（24）日獲頒「科睿唯安全球百大創新機構獎（Clarivate Top 100 Global Innovators）」，也是台灣唯一連續四年獲得此殊榮的私人企業。代表鴻海科技集團提升專利品質，邁向F3.0轉型升級之路中，從「勞力密集」轉型「腦力密集」的推動方針，獲得外界的肯定。

科睿唯安台灣總經理范永銀表示，鴻海在創新的能量及影響力方面一直維持優異的表現，近年積極強化國際市場佈局，讓鴻海四度蟬聯全球百大創新機構。創新著眼於未來，而塑造未來需要長久持續的驅動力與動能。全球百大創新機構發布十年以來，科睿唯安持續透過分析專利相關資訊來追蹤全球機構的創新力，同時表揚頂尖機構的卓越創新成果。

鴻海董事長辦公室智權組主任林忠億表示，「感謝科睿唯安連續多年對鴻海在專利佈局的肯定，這是公司成立40餘年來努力累積的成果，針對無形智財的投入以及不斷優化改進，也是鴻海能夠提供國際一流客戶服務的競爭力核心。」

展望未來，鴻海除了持續推動創新的企業文化外，為了讓集團研發成果發揮更大的影響力，也開始對智財的管理與佈局策略做出轉型。

為了發揮整合綜效、減少重覆研發、活化智財資產、深化新技術佈局，集團在2020年開始以董事長辦公室智權組來協調各事業群與關聯子公司的智財管理單位，並針對最新的產業情勢與集團發展方針，研擬與實施多種新措施，包含新的智財獎勵機制等，目的即為了厚植集團的研發能量，提升智財品質。

鴻海除了在原有的技術領域保持研發創新能量，近年更聚焦在「電動車、數位健康、機器人」三大新興產業以及「人工智慧、半導體、新世代通訊技術」三項新技術領域。其中，專注於未來3到7年的前瞻技術研發的鴻海研究院，也將扮演集團新技術專利培育的搖籃，提供集團更具競爭力的創新能量。

林忠億表示，「回歸專利的本質，是用來分享解決問題的方法，透過專利制度來保障發明人的權益。對於好的專利，我們應該要取得授權，把產品做到最好，然後再去解決新的問題，創造出更好的專利，再授權給別人使用，讓世界更進步。有用的發明，我們視為資產來保護，目的還是為了分享。」

鴻海目前手握4萬餘件全球專利，每年仍提出3千餘件專利提案，不安逸於過去的榮譽，全球化經營的鴻海，面對多變的國際情勢，深知只有累積自身的研發實力，扎根創新，才能進一步提高股東報酬率，穩定發展基業長青。