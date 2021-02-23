快訊

還剩2組等你搶 春節大紅包中獎號碼出爐了

Versa 2用戶注意 Fitbit擴大開放健康指標儀表功能

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導
Fitbit健康指標儀表板功能。 Fitbit／提供
Fitbit健康指標儀表板功能。 Fitbit／提供

面對新冠肺炎疫情仍未平息，Fitbit與研究機構合作，發現智慧穿戴式裝置結合演算法運用，可以協助用戶掌握關鍵健康趨勢變化，在早期發現傳染性疾病可能扮演重要角色。因此決定擴大開放Versa 2、Inspire 2、Charge 4 多款裝置健康指標儀表板功能，協助用戶檢視關鍵健康指標。

Fitbit 今（23）日表示，Fitbit與史丹佛大學、斯克里普斯研究公司以及倫敦國王學院等機構合作，加速對於疾病偵測的關鍵性研究。Fitbit 共同創辦人暨技術長 Eric Friedman 指出，智慧穿戴裝置在傳染性疾病的早期發現可能扮演著重要角色，研究結果也可以當作偵測未來其他疾病和健康狀況的模型。

因為根據超過十萬位用戶的數據分析，透過結合演算法追蹤健康指標數據，發現有將近 50% 的新冠肺炎案例在症狀出現前一天，其關鍵健康指標，如呼吸率、心率變異分析和靜息心率等出現規律性的趨勢變化，特異度（準確度） 為 70%。

根據全球最具指標的 Nature 自然期刊研究發現，呼吸率、心率變異分析和靜息心率都是觀測疾病徵兆的關鍵性指標，會在出現更明顯的症狀之前，產生受到疾病影響的規律性變化。依Fitbit 的數據分析趨勢統計，出現症狀後第二天，用戶的呼吸率將達到峰值，同時心率變異分析將降至最低點；而症狀開始後，心率將至少在 5 到 7 天內恢復平均數值。在此非常時期，這項研究結果證實，時刻掌握生命表徵的重要性，並可被用於檢視身體是否正在發出警訊，提醒用戶及早預防或是尋求專業醫療協助。

Fitbit指出，健康指標儀表板可在 Fitbit App中進行檢視，幫助用戶密切監控個人的健康指標趨勢，包括可讀取呼吸率、心率變異分析和靜息心率等多項健康指標。Fitbit 繼去年底先向 Fitbit Sense 和 Fitbit Versa 3 用戶推出健康指標儀表板功能，現更進一步免費開放讓 Versa 2、Inspire 2 和 Charge 4 用戶在健康指標儀表板中查看過去一週的健康指標趨勢。Fitbit Premium 會員能存取長達 30 天的關鍵健康趨勢變化，幫助用戶更輕鬆查看每項指標的波動情形，掌握自身健康趨勢變化。

Fitbit 智慧穿戴

延伸閱讀

高雄曳引車儀表板突冒火舌 司機夫妻驚魂

初四出遊人爆多 侯友宜：風景區人潮儀表板3階段嚴管

微胖的人比瘦子更長壽？BMI當健康指標真的可靠嗎

新北觀旅局推6條新春遊程 人潮儀錶板同步啟動

相關新聞

45歲工程師欲轉職無路可走？他指「2條路」：最適合高齡就職

年後轉職潮到來，許多行業也陸續打開職缺招攬新血。近日，一名年近45歲的軟韌體工程師詢問...

朋億公布去年第4季營運成果 EPS 2.38元

朋億（6613）公布去年第4季營運成果，稅後淨利為1.16億元、每股稅後盈餘2.38元。展望2021年，朋億將持續深化拓...

北美半導體設備1月出貨首度超越30億美元 創單月新高

國際半導體產業協會（SEMI）今日公布最新出貨報告，1月北美半導體設備製造商出貨金額首度突破30億美元，達30.4億美元...

AIoT展10月登場 展現台灣電子供應鏈製造研發能量

由於疫情影響，帶動遠距商機，「零接觸」成為新常態，貿協指出，台灣電子製造業近年來積極轉型，投入物聯網應用，疫情加快轉型速...

車用記憶體需求成長 集邦看台廠實力不容小覷

TrendForce旗下半導體研究處表示，車用DRAM產品規劃，美光（Micron）以高市佔率做為產業龍頭，不過，台廠中...

集邦：車用記憶體需求高速增長 CAGR未來三年可望逾30%

TrendForce旗下半導體研究處表示，隨著自駕等級的提升、5G基礎建設的普及等因素，車用記憶體未來需求將高速增長。以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。