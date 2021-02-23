45歲工程師欲轉職無路可走？他指「2條路」：最適合高齡就職

年後轉職潮到來，許多行業也陸續打開職缺招攬新血。近日，一名年近45歲的軟韌體工程師詢問「請問工程師幾歲是死線？」，他表示年後投了幾家公司，但皆未得到回覆，讓他懷疑自己的工程師生涯是否到了盡頭。對此，網友也提出見解，他認為年過40並非最糟的求職狀態，有「2條路」是最適合高齡工程師就職的。

從事軟體相關工作的網友在PTT發表個人對職場的見解，他認為現今台灣職場開出的職缺較少需要資深的技術經驗，以超過40歲的資深工程師來說，有兩條路較為適合：第一，是從事「技術管理」的工作，負責指導整個團隊的工程師做事、全權負責某個產品或功能演進。由於相關職缺一定會找有團隊管理經驗者，所以建議大家在年輕時應多多爭取領導機會。

第二則是加入「研發單位」，無論是台灣、大陸或外商公司都有不少做前瞻研究、發論文與專利的研發單位，且部分公司對高齡求職者越友好。研發單位多半較注重個人的學歷、學校及論文，對研究員的年齡較無限制，若本身還具有跨國經驗，又會更加受到青睞。

文中也提到，他認為「精益求精」才是每一個職場人最需具備的認知。他表示，人過40求職不可恥，最糟的是這些年來沒有好好經營自己，雖擁有10年以上的工作經驗，卻「只有1到2年的技術深度，還連續用了10年以上」，這才是最差的求職型態。

以高齡工程師來說，最好的求職狀態就是「隨著年齡增長，從事的技術或產品也跟著越做越深，且產品線越做越大」。若只會網路或書上教的技能，那就很容易被剛出社會的大學生取代；反之，若懂得深究自己的技術、善於觀察產品並予以改善，「這種越做越深，越做越大的經驗，才算狀態比較好的老工程師。」

「年輕人不愛的產業，通常對高齡工程師比較友好」，他認為台灣目前仍有不少企業會招攬40歲以上的老員工，例：顧問公司、資訊服務業的接案公司、傳統製造業、醫院及財團法人…等。由於開出的薪資比較不高，年輕人也相對減少，也因此提升年長者的機會。

他指出，不少人在求職過程中會擺出高姿態，甚至開出高薪價碼，若本身不是很有料，很容易就會被企業淘汰，對此他則建議，在求職的過程中應秉持「放低姿態，有總比沒有好」的態度，才較容易找到工作。最後他也寫道，工程師最基本的就是要「定期檢視自我」，要精進個人的技術，不要「一年技術，連續用十年」，否則等到超過40歲想要轉換跑道，將會相對困難。