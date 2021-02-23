訊連FaceMe攜手Network Optix 打造人臉辨識解決方案

軟體大廠訊連（5203）今（23）日宣布與美國監控影像軟體公司Network Optix（Nx）合作，將旗下FaceMe Security與Network Optix的Nx Witness VMS影像管理系統深度整合，可於智慧安控場景進行即時人臉偵測，並能廣泛應用於智慧城市、零售、工業設施及飯店等不同情境。

Network Optix是專注於開發監控影像解決方案的軟體公司，自2013年起將技術導入超過百萬台監控攝影機，範圍橫跨6大洲、130個國家；旗下Nx Meta開放平台，可協助系統整合商在各場景打造符合需求的影像監控服務（VSaaS）。

FaceMe則為訊連旗下專為邊緣運算打造的臉部辨識引擎，可建置於伺服器、工作站及IoT邊緣運算裝置，用於智慧安控、公共安全、智慧零售及智慧家庭等場景。FaceMe在今年1月最新公布的NIST測試報告中，於實境照比對測試項目中達成96.98%辨識率，位居全球第六名，FaceMe Security則是以該技術開發出的智慧監控軟體。

訊連指出，Nx Witness VMS影像管理系統可有效管理場域中的IP攝影機，FaceMe Security則是專為智慧安控設計的加值軟體，二者整合的解決方案具備即時臉部辨識功能，並能偵測VIP、員工、黑名單等標註人物，透過API將系統事件即時傳送至Nx Witness VMS，方便保全人員進行辨認。此外，也可透過FaceMe Security網管介面查詢特定人物進出紀錄，可應用於差勤、門禁、保全等多樣用途。

訊連執行長黃肇雄表示，VMS智慧影像管理系統已於全球各場域普及且行之有年，人臉辨識技術則可提升安控應用的附加價值，二家公司合作不僅可滿足市場對新一代智慧安控解決方案的需求，也為安控產業帶來更多樣化的應用。