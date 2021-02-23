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工業用水大戶節水率將升4% 聯電、台積啟動載水車因應

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導

水情警報擴大，本周四（25日）起，新竹、苗栗及台中地區將針對已實施減量供水的節水率再提升，其中工業用水戶由7%提升至11%。竹科管理局今（23）日證實，春節連假後，半導體大廠聯電（2303）率先向科管局報備，將啟動水車載水措施；今天台積電（2330）亦申報，展開水車載水的整備作業。

因應工業用水的節水幅度由目前的7%增至11%，是否影響IC及面板產能，導致價格續漲，成為供應鏈關切焦點。科技用水大戶包括晶圓製造廠及面板業者莫不審慎應對，展開各項因應措施；堪稱節水模範生的台積電、聯電及友達（2409）、群創（3481），目前節水幅度並不會影響生產。

竹科管理局副局長傅金門表示，水利署已公告「抗旱水源資訊」，詳列可取抗旱水源如：桃園埤塘、各縣市抗旱水井、放流水、非枯水地區的自來水供水站等。竹科用水大戶可依：製程用水、次級用水的不同需求，預約赴各取水站載水、或價購。

傅金門指出，針對每月用水量達1,000噸以上的工業用水用戶，25日起節水幅度上調至11%，竹科95%廠商都符合列管標準。經過近來的加強宣導，竹科整體節水量已可達到節約11-12%的要求。由於，竹科管理局需管制區內廠商的污水排放量，因此，已實施節水措施的半導體廠的用水大戶，包括聯電、台積電均相繼提出將啟用水車載水的申報作業。

竹科 台積電 缺水

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