華碩開春報喜！桌機11年、筆電18年連霸

根據市調機構報告，華碩（2357）家用筆電蟬聯18年台灣銷售冠軍，2020年市佔以40.6%壓倒性取勝，其中輕薄高效的ZenBook 14 (UX425)及繽紛吸睛的ASUS VivoBook S (S433/S533)最受消費者青睞。

華碩今日表示，新春再推出搭載OLED螢幕的ZenBook Flip 13 OLED (UX363)。

好事成雙，華碩台灣桌上型電腦連續11年封王，兼具絕佳效能與亮眼外型的ASUS S700TA深受用戶喜愛，最高搭載Intel® Core™ i7處理器及NVIDIA® GeForce® RTX 2060-6GD6顯示卡，全方位滿足辦公、股票投資、線上學習、觀看4K電影與遊戲等需求。華碩新春感謝祭最後倒數，3月7日前購機最高回饋NT$8,000禮券。

華碩持續受惠「宅經濟」，今年首季PC、板卡延續去年第4季強勁需求，加上部分遞延訂單出貨，預估今年首季營運淡季不淡。儘管零組件缺貨，但電腦類產品的供應缺口已從去年底逾三成逐步縮小。

去年第4季因台幣強勢升值，但華碩因多元貨幣組合，降低去年第4季匯率風險。在業績方面受零組件缺貨影響，但華碩預期PC部分仍會繳出年增兩成的成績。