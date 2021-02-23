訊連攜手Network Optix 打造人臉辨識智慧安控解決方案

全球頂尖AI臉部辨識領導廠商訊連科技（5203）宣布與Network Optix合作，將訊連FaceMe® Security與Network Optix的Nx Witness VMS影像管理系統進行深度整合，可於智慧安控場景中進行即時的人臉偵測，及VIP、員工、黑名單等人物之辨識。該解決方案可廣泛應用於智慧城市、零售、工業設施及飯店等不同使用情境。

Network Optix旗下的Nx Meta為可擴充式的開放平台，可協助系統整合商於各市場景中打造出符合需求的影像監控服務(VSaaS)。其Nx Witness VMS影像管理系統可有效管理場域中之IP攝影機。訊連FaceMe® Security為一款專為智慧安控設計的加值軟體，可運行於工作站、伺服器或VMS (video management systems)等多種環境，可在安控場景中偵測人臉，與資料庫比對進行身分辨識，即使配戴口罩也可精準辨識身分。

整合FaceMe® Security及Nx Meta的全新智慧解決方案具備即時臉部辨識功能，於FaceMe® Security偵測到VIP、員工、黑名單等標註人物時，可透過API將系統事件即時傳送至Nx Witness VMS，方便保全人員快速進行人物之辨認。此外，亦可透過FaceMe® Security之網管介面查詢特定人物之進出紀錄，可應用於差勤、門禁、保全等多樣用途。

訊連科技執行長黃肇雄表示，VMS智慧影像管理系統已於全球各場域普及且行之有年，而人臉辨識技術的出現，可提升安控應用的附加價值。訊連科技FaceMe®與Network Optix的合作，可協助安控建置快速導入人臉辨識技術，進行門禁、出勤、特殊人士辨識等應用，不僅可滿足市場對新一代智慧安控解決方案的需求，也為安控產業帶來更多樣化的應用。

「Network Optix很開心能藉由整合訊連FaceMe® Security的臉部辨識引擎，打造全新的解決方案。」Network Optix行銷總監 Tony Luce表示，FaceMe® Security具備精準臉部辨識功能以及彈性、使用者友善的優點，是十分理想的核心技術合作夥伴。

訊連科技FaceMe®在2021年1月最新公布的NIST測試報告中，於實境照比對測試項目（WILD 1E-5）中以96.98%辨識率，以開發團隊排名高居全球第6。FaceMe® Security為智慧監控軟體，可應用於個人電腦、工作站、伺服器及影像管理系統。