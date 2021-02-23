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台灣晶圓代工今年展望樂觀 研調估合計營收600億美元

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

根據DIGITIMES Research分析師陳澤嘉統計，去年第4季台灣主要晶圓代工廠包括台積電、聯電、世界先進等三家公司合計營收達145.8億美元，全年突破500億美元，創下歷史新高；展望今年第1季，台廠晶圓代工營收表現將淡季不淡，今年全年可望突破600億美元，再創新高。

陳澤嘉表示，推升今年第1季台廠晶圓代工營收表現淡季不淡的原因包括需求持續強勁、業者調漲代工報價、擴產等。

去年第4季供應鏈因應疫情不確定性與數位轉型需求積極拉貨，及5G、高效能運算(HPC)新處理器與終端產品上市，加上IDM持續釋單、汽車產業回溫帶動車用晶片需求，及聯電與世界先進調漲8吋晶圓代工費用等因素帶動，台灣主要晶圓代工業者合計營收再攀高峰，季增逾4%，同時帶動全年合計營收達526.9億美元，年增30.5%，成長強勁。

展望今年第1季，考量疫情未穩，供應鏈拉貨動能、數位轉型需求延續，加上IDM釋單台廠代工趨勢未變，台灣主要晶圓代工廠合計營收可望再季增1.7%；全年除疫情衍生需求、IDM釋單等考量，再加上台灣主要晶圓代工業者將動支近280億美元(年增約50%)資本支出以擴大產能，並因應客戶需求適度調漲晶圓代工費用等因素，陳澤嘉預估，今年全年營收上看600億美元，年增17%。

晶圓代工廠 營收

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