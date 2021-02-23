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鴻海衝刺越南製造 徵才逾1千人

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

越南媒體報導，鴻海集團（2317）衝刺越南佈局，在農曆新年後展開一系列徵才計劃，在越南北江省、北寧省招募超過1千名員工，除了組裝作業員外，也釋出工程師職缺。

根據報導，鴻海集團在當地發出招募訊息，在越南北江、北寧廠區要招募超過1千名員工。除了組裝產線作業員外，鴻海還開出供應商質量工程師（SQE）、人工智慧（AI）工程師等職缺。

今年1月下旬，越南政府批准鴻海在當地新設公司Fukang Technology投資2.7億美元設廠，新廠主要座落於越南北江省，每年將製造800萬台裝置。

當時消息顯示，越南政府表示，鴻海至今已在當地投資15億美元，並計劃今年將再增加7億美元投資，並招聘1萬多名當地工人。

鴻海越南北江新廠規劃在原有北江廠區周遭擴廠，主要生產筆電及平板產品。鴻海集團目前在越南事業體橫跨電視製造、智慧家庭產品、網通及子公司富智康的非蘋手機組裝業務。

據悉，鴻海越南北江新廠是因應大客戶蘋果要求，在美中貿易戰以來加劇的政治風險下，希望鴻海將Mac及iPad業務轉移部分產能至越南生產，預計將於今年內投產。

鴻海集團是台灣電子業近年在越南投資力度數一數二的廠商，目前集團製造據點以北越為主，涵蓋北江、北寧、永福三省，且產能持續擴充當中。

越南 鴻海

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