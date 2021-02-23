宏碁再受國際肯定 獲S&P Global永續年鑑銀獎
國際評比機構S&P Global最新公布2021永續年鑑（The Sustainability Yearbook）評鑑結果，宏碁（2353）在電腦、周邊及辦公室電子設備領域中榮獲銀獎，並在參與評比的80多間全球企業之中，以排名第五的優異成績入選，亦為該類別台灣企業的最高評價。
2021永續年鑑是依照2020年道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index, DJSI）年度評鑑結果彙編，針對全球61個產業、逾7,000家大型企業進行評比排名。宏碁再次受國際肯定榮獲佳績，顯見宏碁持續關注ESG議題，並在內外部推動永續行動，積極的作為讓宏碁在國際評比之中，成為全球指標企業。
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