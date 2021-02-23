朋億公布去年第4季營運成果 EPS 2.38元

朋億（6613）公布去年第4季營運成果，稅後淨利為1.16億元、每股稅後盈餘2.38元。展望2021年，朋億將持續深化拓展中國市場，並積極布局台灣地區，展現投資結盟銳澤實業結盟效益，分散客戶市場集中度的風險，為營運加溫。

朋億表示，上季合併營收達9.08億元，受惠設備訂單出貨、工程進度回溫，帶動第4季營業利益為1.53億元，季增14.9％，惟受人民幣及台幣兌美元匯率升值影響，稅後淨利為1.16億元、每股稅後盈餘2.38元。若排除匯損因素影響，EPS可達3.55元。

2020年區域業績比重來看，中國、台灣分別為80.0％、16.8％，除中國第4季整體接單力道已超越去年同期表現，持續創造朋億良好營運基石。同時，朋億結盟銳澤實業，展開雙方策略合作、資源整合，有助於進一步帶動朋億擴大台灣地區接單利基。

朋億持續專注半導體、綠能光電產業高科技製程設備與工程施作垂直整合技術服務，深化自動化生產效益、在手訂單結構調整等策略，加上營運成本、費用管控得宜，帶動上季整體毛利率、營業利益率較前一季增加，分別為26.8％、16.8％。

朋億去年EPS達12.01元，董事會22日決議通過，考量資本公積充沛且財務體質健全，擬配發每股8元現金股利，股利配發率達66.6％，以今（23）日收盤價142.5元計算，現金殖利率達5.61％。

展望2021年，隨中國十四五計劃出臺將戮力發展半導體產業，計畫加快建設5G、AI、數據中心、工業互聯網等新型基礎設施等，朋億將憑藉自身的自主研發能力、高品質量產技術與工程服務，持續深化拓展中國市場，積極布局台灣地區，展現投資結盟銳澤實業效益，以及分散客戶市場集中度風險。