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北美半導體設備1月出貨首度超越30億美元 創單月新高

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導
SEMI今日公布最新出貨報告，1月北美半導體設備製造商出貨金額首度突破30億美元，達30.4億美元，創單月新高，月13.4%，年29.9%。歐新社
SEMI今日公布最新出貨報告，1月北美半導體設備製造商出貨金額首度突破30億美元，達30.4億美元，創單月新高，月13.4%，年29.9%。歐新社

國際半導體產業協會（SEMI）今日公布最新出貨報告，1月北美半導體設備製造商出貨金額首度突破30億美元，達30.4億美元，創單月新高，月13.4%，年29.9%。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，北美半導體設備1月的出貨金額創下歷史新高，是今年好的開始。主因數位轉型加速推動對半導體設備強勁而持久的需求。

北美半導體設備出貨金額，是觀察半導體景氣的先行指標。隨著台積電、三星、英特爾、美光等晶圓廠持續進行製程升級或擴增產能，半導體設備採購金額持續成長，意謂今年整體半導體產業仍續延續去年成長力道，景氣持續增溫 。

繼台積電年初釋出今年資本支出達到250億美元到280億美元新高，看好5G及AI人工智慧帶來強勁成長商機。

全球半導體設備龍頭美商應材也在稍早的線上法說中對未來半導體景氣抱持樂 觀。看好疫情加速全球邁向數位化，加劇晶片供應短缺的問題，使儲存型快閃記憶體（NAND Flash）、DRAM、晶圓代工/先進邏輯製程的需求強勁。

半導體 台積電 景氣

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