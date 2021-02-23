車用記憶體需求成長 集邦看台廠實力不容小覷

TrendForce旗下半導體研究處表示，車用DRAM產品規劃，美光（Micron）以高市佔率做為產業龍頭，不過，台廠中南亞科（2408）及華邦電（2344）也各自布局相關的產品，未來台灣記憶體廠在車用記憶體市場的實力也不容小覷。

TrendForce旗下半導體研究處指出，美光以近五成的市占率作為該領域的龍頭，因其具備地緣優勢，且與歐美Tier-one車廠合作的時間較長，加上該公司產品也最齊全，從最傳統的DDR到DDR4、LPD2到LPD5及GDDR6，至NAND、NOR Flash及MCP皆有提供。

除了三大原廠外，台廠南亞科（Nanya Tech）、華邦（Winbond）皆持續推出更多元的類別來因應。南亞科除了擁有從DDR到DDR4、LPSDR到LPDDR4X完整的產品組合外，在製程節點上也已大量導入20nm，且擁有成熟穩定的良率。整體來看，目前specialty DRAM占該公司營收比重超過六成，其中又有近15%來自於車用。

此外，該研究處也認為，華邦電在車用領域深耕超過10年，儘管三大原廠的製程技術較為領先，但其擁有多數競爭者所不具備的產品線優勢，從specialty DRAM、mobile DRAM、NOR Flash、SLC NAND、到組合式MCP，產品組合相當完整。憑藉長期鎖定在生意穩定且獲利較高的前裝車用市場，華邦車用相關業務已占記憶體總營收10%以上且持續成長。