蘋果將推新MacBook Pro 郭明錤：創惟成主要產品供應商

天風國際證券分析師郭明錤今(23)日發布最新報告表示，預測Apple預計在今年下半年推出的兩款全新設計MacBook Pro將有數個重大設計與規格變化，創惟（6104）將會成為新款MacBook Pro的SD卡的獨家控制晶片供應商，預期創惟的營收與EPS將自今年第2季開始受益於Apple訂單。

郭明錤表示，新款MacBook Pro中，一個對使用者實用的改變是配備SD卡插槽與HDMI接口，正向看待全新設計MacBook Pro的出貨動能，並預測今年整體MacBook出貨量年成長25–30%至2,000 萬部。預測創惟增長動能將顯著受益於首度成為Apple主要產品供應商、USB-C普及與高速傳輸USB 4.0規格升級。

郭明錤說，全新設計MacBook Pro 有數項重大設計與規格變化，包括：外觀設計、恢復MagSafe、移除OLED觸控條、配備更多I/O、不提供Intel CPU選項與採用mini LED顯示器 。根據最新調查顯示，在筆記型電腦機種中，約有75–80%的機種配備HDMI接口，約有35–40%的機種配備SD卡插槽。預測今年下半年新款MacBook Pro將配備SD卡插槽與HDMI接口，而此實用改變將有助於推升換機需求。今年整體MacBook出貨量年成長25–30% 至2,000 萬部，MacBook強勁換機需求主要來自新機型規格與設計改變，而僅非WFH (working from home) 需求

郭明錤的調查報告指出，創惟過去訂單主要來自於Windows PC/筆記型電腦。創惟在Apple/Mac相關出貨量極少，因為僅為由第三方廠商生產的認證配件的控制器供應商。創惟如果取得Apple主要產品訂單意義重大，在Apple/Mac方面出貨量的可望顯著成長。受益於創惟成為Apple主要產品供應商，有助於取得更多Apple品牌與第三方廠商的配件訂單。此外，也預期未來創惟也是Mac升級高速傳輸USB 4.0的潛在受惠者之一。

郭明錤預期，創惟取得MacBook Pro訂單後，將成為所有個人電腦品牌的供應商；也受惠於非個人電腦訂單，任天堂今年推出新款Switch遊樂器後，創惟為主要供應商之一。