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法人：南茂第1季營運可望淡季不淡

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導
南茂董事長鄭世杰。報系資料照
南茂董事長鄭世杰。報系資料照

封測南茂（8150）去年第4季以來營運明顯回升，該公司在驅動IC封測及記憶體封測業務都受到市場看好，市場法人預期，該公司今年第1季營運表現有機會呈現淡季不淡，全年營運展望也值得期待。

市場法人指出，去年第4季營收季增率優於預期，主要是受到驅動IC及後段封測價格調漲，稼動率提高，並進一步帶動毛利率出現更顯著改善。由於封測產能供需持續吃緊，預期南茂將跟進同業腳步、調漲凸塊（Bumping）封裝價格因應。

對於今年營運展望，市場分析師認為，第1季目前看來有望淡季不淡，而分析師更預期，儘管第1季的工作天數較少，但南茂首季營收仍可望持平去年第4季水準，優於往年衰退中個位數百分比的季節性修正。

此外，受惠價格調漲、較佳的訂價環境支撐，可望使毛利率僅小幅季減0.6百分點，抵銷新台幣升值干擾。

同時，市場法人也預期，南茂不僅驅動IC封測業務看好，今年以來，記憶體產業也出現明顯回升，市場供需持續正向發展，記憶體現貨價也出現上漲，因此，分析師認為，以全年來看，南茂今年在驅動IC、記憶體及邏輯的業務成長都將值得關注，配合因需求強勁的漲價效應挹注，受惠價格較佳及毛利率成長趨勢，看好今年營收可望優於去年全年表現。

封測 南茂 記憶體

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